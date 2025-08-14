法國男模當「人肉快遞」行李箱運4500萬大麻被逮　超慘下場曝

▲法國籍男子今年4月間自泰國曼谷機場至桃園機場轉機時，被海關與航警人員當場查獲2行李箱夾藏33.4公斤二級毒品大麻。（資料照／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法國籍男子今年4月間自泰國曼谷機場至桃園機場轉機時，被海關與航警人員發現他托運的2只行李箱內，夾藏了33.4公斤二級毒品大麻，市值逾4500萬元，法籍男子自稱為職業男模，被招待至泰國旅遊，返程時幫忙交付行李箱運輸回法國。桃檢調查時，被告坦承犯行，檢方偵結依運輸第二級毒品、懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌提起公訴，法籍男模目前在押中。

檢警調查，22歲法國籍男子，今年4月8日下午4時30分自泰國曼谷國際機場，搭乘長榮航空BR-68號班機起飛來台，晚間8時許抵達桃園國際機場，再轉機飛往法國巴黎戴高樂機場，轉機過境時，隨身托運2只行李箱被海關、航警安檢人員當場查出異樣，開箱後赫然發現夾藏二級毒品6大麻（淨重3,3431.54公克）共計68包，市值逾4500萬元，案經航警局移送桃園地檢署偵辦。

▲法國籍男子今年4月自泰國曼谷機場至桃園機場轉機時，被海關與航警人員查獲行李箱夾藏二級毒品大麻，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／航警局提供）

桃檢複訊時，被告法籍男子坦承犯行，辯稱係某販毒集團招待年輕成員至泰國旅遊，於返程時交付毒品運輸回國等語；檢方根據航警提供現場照片、監視畫面截圖與查扣二級毒品大麻等證物，足認犯行明確。

檢方認為，被告所為係犯毒品危害防制條例之運輸第二級毒品、懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌，檢方審酌被告漠視法律禁令，走私運輸第二級毒品入境，合計淨重高達3,3431.54公克，一旦流入市面，嚴重戕害國人身體健康，所幸尚未入境即遭檢警查獲，未造成具體毒害，且犯後坦承犯行，犯後態度尚可，建請法院量處有期徒刑5年6月，以儆效尤。