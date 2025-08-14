　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法國男模當「人肉快遞」行李箱運4500萬大麻被逮　超慘下場曝

▲法國籍男子今年4月間自泰國曼谷機場至桃園機場轉機時，被海關與航警人員當場查獲2行李箱夾藏33.4公斤二級毒品大麻。（資料照／航警局提供）

▲法國籍男子今年4月間自泰國曼谷機場至桃園機場轉機時，被海關與航警人員當場查獲2行李箱夾藏33.4公斤二級毒品大麻。（資料照／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法國籍男子今年4月間自泰國曼谷機場至桃園機場轉機時，被海關與航警人員發現他托運的2只行李箱內，夾藏了33.4公斤二級毒品大麻，市值逾4500萬元，法籍男子自稱為職業男模，被招待至泰國旅遊，返程時幫忙交付行李箱運輸回法國。桃檢調查時，被告坦承犯行，檢方偵結依運輸第二級毒品、懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌提起公訴，法籍男模目前在押中。

檢警調查，22歲法國籍男子，今年4月8日下午4時30分自泰國曼谷國際機場，搭乘長榮航空BR-68號班機起飛來台，晚間8時許抵達桃園國際機場，再轉機飛往法國巴黎戴高樂機場，轉機過境時，隨身托運2只行李箱被海關、航警安檢人員當場查出異樣，開箱後赫然發現夾藏二級毒品6大麻（淨重3,3431.54公克）共計68包，市值逾4500萬元，案經航警局移送桃園地檢署偵辦。

▲法國籍男子今年4月自泰國曼谷機場至桃園機場轉機時，被海關與航警人員查獲行李箱夾藏二級毒品大麻，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／航警局提供）

▲法國籍男子今年4月自泰國曼谷機場至桃園機場轉機時，被海關與航警人員查獲行李箱夾藏二級毒品大麻，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／航警局提供）

桃檢複訊時，被告法籍男子坦承犯行，辯稱係某販毒集團招待年輕成員至泰國旅遊，於返程時交付毒品運輸回國等語；檢方根據航警提供現場照片、監視畫面截圖與查扣二級毒品大麻等證物，足認犯行明確。

檢方認為，被告所為係犯毒品危害防制條例之運輸第二級毒品、懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌，檢方審酌被告漠視法律禁令，走私運輸第二級毒品入境，合計淨重高達3,3431.54公克，一旦流入市面，嚴重戕害國人身體健康，所幸尚未入境即遭檢警查獲，未造成具體毒害，且犯後坦承犯行，犯後態度尚可，建請法院量處有期徒刑5年6月，以儆效尤。

 【更多新聞】

「人肉快遞」換免費遊泰！22歲法國模特攜2箱大麻　抵台轉機被逮

恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻

男買宵夜嫌滷味攤闆娘態度差　持鐵鎚狠砸後腦勺險死判決出爐

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2週內第2起！高雄驚傳槍響　男頭部中彈亡
快訊／大谷翔平再創125年首見紀錄！
快訊／北市文山一分局遭搜索！　偵查隊長被帶走
快訊／逆孫棍棒狂敲頭、水果刀刺胸　嬤倒地慘死
中華隊大逆轉輸球！竟被亞洲盃官方嘲諷　籃協怒發聲
高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人！日本2地都置產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

北市小貨車撞當鋪有內情！黑幫大哥欠債1.3億惹糾紛　警高度重視

檢調搜索北市警局文山一分局　偵查隊長涉貪遭帶走

快訊／雲林逆孫棍棒狂敲頭！水果刀刺胸　93歲嬤倒三合院慘死

楊柳快閃！高雄社宅出包「室內大漏雨」　竟是水管接頭鬆脫

快訊／公積金運用有問題被檢舉　北市刑警隊長遭約談

「人肉雄三」想轉就轉！2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3傷

啦啦隊女神河智媛老闆詹智能遭亂刀砍死　今低調辦告別式

快訊／高雄碎屍案首度開庭　殺人魔張介宗：已簽器捐不可能殺人

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

北市小貨車撞當鋪有內情！黑幫大哥欠債1.3億惹糾紛　警高度重視

檢調搜索北市警局文山一分局　偵查隊長涉貪遭帶走

快訊／雲林逆孫棍棒狂敲頭！水果刀刺胸　93歲嬤倒三合院慘死

楊柳快閃！高雄社宅出包「室內大漏雨」　竟是水管接頭鬆脫

快訊／公積金運用有問題被檢舉　北市刑警隊長遭約談

「人肉雄三」想轉就轉！2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3傷

啦啦隊女神河智媛老闆詹智能遭亂刀砍死　今低調辦告別式

快訊／高雄碎屍案首度開庭　殺人魔張介宗：已簽器捐不可能殺人

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

鹿希派監視器「抓包雙面人員工」！　暴怒還被嗆：要不是你誰早開扁

Sharp推出「零視覺干擾」除濕機　主打雨天「室內乾衣」還能烘鞋

每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

峮峮缺席《飢餓》錄影遭網轟！親上火線曝原因　「哭泣求助」反應惹心疼

上手銬搭囚車！金建希「模樣狼狽」接受檢方偵訊　調查干政收賄案

劉榮華檢察官解析消費糾紛與打詐防詐案例　華醫邀民眾聆聽

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

社會熱門新聞

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

台積電內鬼案！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

高雄歌唱比賽憾事！老翁唱一半突倒地不治

退伍軍人殺女會計猥褻煮屍　18年凶宅傳高跟鞋聲

檢調搜索文山一分局　偵查隊長遭約談

國訓中心教練是家暴慣犯！高院預防性羈押

高雄碎屍魔案首開庭張介宗喊我沒有殺人

外籍移工殺女友分屍案　二審仍判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

十二星座8/4-8/10運勢公開！巨蟹迎來轉機、牡羊夢想復燃

十二星座8/4-8/10運勢公開！巨蟹迎來轉機、牡羊夢想復燃

新的一週又來到，想知道自己的本週運勢嗎？參考日本網站《TRILL》占星師給出8月4日至8月10日的12星座暖心建議，從內在力量、情緒平衡到人際關係轉變，每一句都像是一種安定心靈的力量，你準備好打開自己、迎接轉機了嗎？趕快看下去吧！

桃機拚出國門新高度　第三航廈蓄勢待發

桃機拚出國門新高度　第三航廈蓄勢待發

桃機與底特律締結友好姊妹機場　未來可望直飛航班

桃機與底特律締結友好姊妹機場　未來可望直飛航班

轉機時「行李損壞、遺失怎麼辦？」　地勤曝解方

轉機時「行李損壞、遺失怎麼辦？」　地勤曝解方

轉機客限定的仁川機場「免費過境觀光」

轉機客限定的仁川機場「免費過境觀光」

關鍵字：

法籍男模轉機2行李箱夾藏33.4公斤二級毒品大麻市值逾4500萬

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面