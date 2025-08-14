今年已11個颱風生成　氣象署估：「正常年」僅盛行至9月

▲楊柳颱風昨天登陸台東太麻里。（圖／取自氣象署網站）

記者周湘芸／台北報導

今年以來西北太平洋已有11個颱風生成，楊柳颱風為第2個登陸台灣的颱風，中央氣象署表示，回顧歷年截至8月底平均有13個颱風生成，今年數量正常，而去年受聖嬰影響，到11月仍有颱風生成，今年為正常年，颱風盛行時間預估只會到9月。

根據氣象署統計，2020年至2024年西北太平洋生成的颱風數分別有23個、22個、25個、17個、26個；而侵台颱風數依序有2020年1個、2021年1個、2022年1個、2023年4個、2024年3個，其中，2020年至2022年完全沒有颱風登陸，2023年則有2個、2024年有3個，且去年的天兔颱風更為57年來首個在11月登陸的颱風。

今年截至目前西北太平洋已有11個颱風生成，首個為6月11日生成的蝴蝶颱風，其中7月4日的輕颱丹娜絲及此次的中颱楊柳均有登陸台灣。

氣象署預報員黃恩鴻表示，回顧歷年截至8月底平均有13個颱風，今年截至目前有11個，在正常範圍。而去年受聖嬰現象影響，颱風生成時間會持續到比較晚，直至11月仍有颱風，今年則為正常年，預計個數、時間都會較正常，從統計上來看，主要集中在6至9月的颱風季，10至11月生成機率較低。

黃恩鴻也說，目前菲律賓東方海面有大季風低壓帶，但僅美國模式預測有出來，其他模式反應較弱，且沒有明顯熱帶系統，預計增強機率不高。