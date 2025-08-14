「楊柳」帶狂風登陸！多大橋關閉　福建居民嚇：壓迫感太強了

▲「楊柳」登陸福建。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台14日消息指出，8月14日0時30分前後，今年第11號颱風「楊柳」已登陸福建省漳浦縣沿海，登陸時由颱風級減弱為強熱帶風暴級，這也是今年首個登陸福建的颱風。楊柳帶來的強勁風力，也讓當地多個大橋暫時關閉。

綜合陸媒報導，「楊柳」穩定向北方向移動，速度達30至35公里／小時，快於一般颱風，14日8時，中心移至廣東河源市，繼續西偏北行進並持續減弱。





▲「楊柳」後續走向。（圖／翻攝自微博）

氣象部門提醒，「楊柳」體型小、能量集中，核心風圈半徑少於100公里，導致登陸前風雨感知弱，接近時突發性強，主要強降雨雲團位於颱風南側，粵東、閩南降雨較猛烈。

多位居民拍下的影片顯示，楊柳登陸前幾個小時，天色轉為一片紫色，多地路樹被強風吹到「面目全非」，在大橋上趕回家的車輛，在風中晃動。廈門、漳州高速及跨海大橋已關閉。

▲「楊柳」風力極大。（圖／翻攝自微博）

居民們表示，「這風力是楊柳拔楊柳樹啊」、「說變天就變天，楊柳這個壓迫感太強了」、「昨晚趕著下班回家呢」、「這速度來勢洶洶啊」、「漳州市區狂風暴雨」、「這次颱風移動速度快、個頭較小，登陸後還會深入內陸，要多注意啊」。

氣象部門指出，14日，廣東、廣西、湖南南部為颱風雨影響的核心區域；15日也將影響貴州等地，需要注意的是，「楊柳」的殘餘環流在進入廣西後移速將減慢，給廣西北部、湖南南部等地帶來的降雨時間相對較長、累計雨量大，需警惕可能引發的次生災害。

▲▼當地居民被風雨嚇壞。（圖／翻攝自微博）





從歷史資料來看，由於受台灣地形阻擋，登陸福建的颱風強度整體不是很強，「楊柳」也是如此。 1949年至2024年，所有登陸福建的颱風中，大約58%是以熱帶風暴或強烈熱帶風暴級別登陸，約35.7%是颱風級別，強颱風和超強颱風加起來不到7%。



專家提醒，颱風「楊柳」雖然登陸中國時的強度不強，但它體型較小，其結構緊密收縮，核心區域附近能量很高。登陸後也將深入內陸，帶來的風雨影響不可小覷。