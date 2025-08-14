台電跨區動員搶修　颱風後新營轄區復電率逾9成力拚今晚全亮燈

▲台電搶修人員，冒著颱風後餘勢，在斷線、傾斜電桿間穿梭作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風楊柳雖已遠離，台南新營一帶仍可見滿地樹枝與風災殘跡，14日上午台電新營區營業處的工務車一輛接一輛出發，工班成員頂著烈日，腰間掛著絕緣工具包，手中拉著粗重的電纜，穿梭在傾斜的電桿與斷裂線路間。

中央氣象署於清晨5時解除陸警，8時30分再解除海警。台電統計，截至上午10時，大台南地區累計停電戶數60758戶，其中新營轄區就有29213戶停電，目前已復電26557戶，復電率達91%，剩餘2656戶持續搶修中。

「我們希望今晚每一盞燈都能亮起來！」新營區處長黃啓通說，颱風帶來的瞬間強陣風，造成高壓線斷落、開關脫落，部分區域電桿甚至傾斜。為加快復電，台電已啟動跨區支援機制，台南、雲林、彰化及台中工班全數投入搶修。

14日上午，市長黃偉哲到新營區處慰勞搶修人員，逐一向工班致意，並叮囑大家注意安全。他肯定台電同仁在風災中通宵搶修的努力，讓復電率能在短短時間內達到9成以上。

台電提醒，若已公告復電的地區中仍有個別住戶未來電，可透過「台灣電力APP」或撥打1911客服專線通報，將立即派員到場處理。另遇到倒塌房屋或曾浸水的情況，務必先關閉總電源，並請專業人員檢查設備乾燥安全後再使用。