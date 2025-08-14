　
    • 　
>
5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

▲▼台20線南橫公路向陽至初來路段發生災阻，道路封閉。（圖／公路局提供）

▲台20線南橫公路向陽至初來路段發生災阻，道路封閉。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風遠離，預警性封閉路段陸續開放，不過目前仍有5處公路發生坍方、土石流，目前仍阻斷，包括台東台8線中橫公路向陽至初來路段等，公路局預估今天陸續搶通。

受到楊柳颱風影響，昨天省公路預警性封閉路段有19處，由於楊柳颱風已解除颱風警報，公路局今天(14日)上午巡查後，仍有5處道路災阻，其餘路段則已開放通行。

其中5處道路災阻包括花蓮縣秀林鄉台8線167K+100~184K+500天祥至太魯閣路段，其中175K+400靳珩隧道西口水瀑夾雜落石道路阻斷，公路局預計今天上午10時搶通。高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K勤和至復興路段，則因荖濃溪河水暴漲，夾帶土石流沖刷並淹沒道路3K~5K路段，公路局預計今天傍晚17時搶通。

▲▼台20線南橫公路向陽至初來路段發生災阻，道路封閉。（圖／公路局提供）

▲▼台20線南橫公路向陽至初來路段發生災阻，道路封閉。（圖／公路局提供）

▲▼台20線南橫公路向陽至初來路段發生災阻，道路封閉。（圖／公路局提供）

另台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K梅山口至向陽路段，因12K+500處邊坡坍方，其餘路段尚在巡查中，公路局將視實際狀況滾動檢討開放時間。

台東縣海端鄉台20線149K+110至199K+000向陽至初來路段，因台20線155K+100、161K+100、173K+900、177K+700、179K+600、180K+900、181K+500、189K+500栗園至新武路段等，多處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，公路局預計今天下午15時搶通。

南投縣信義鄉台21線120K~144K同富至塔塔加路段，則發生路樹倒塌，公路局預計今天中午12時搶通。　

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【黃金獵犬挑玩具2選1】認真模式選好咬著去結帳超可愛XD

