日作家體驗颱風天桃機降落　全機狂尖叫嘔吐！他嚇爆：以為會墜機

▲桃園機場13日中午受強側風與風切影響，多架班機一度在北部外海盤旋等待、重飛或轉降。（圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

中度颱風「楊柳」13日下午自台東太麻里登陸，約3小時後從台南七股出海，期間強風豪雨橫掃全台，多地交通受影響。定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」分享，他在颱風天搭機返台，原訂降落桃園機場，卻因強側風與風切被迫改降台中，途中劇烈搖晃伴隨尖叫聲、嘔吐聲，讓他一度以為「要墜機了」。

「日本人的歐吉桑」回憶，當時飛機劇烈搖晃，伴隨機上其他乘客的尖叫聲，嘔吐聲，「我以為飛機會墜落」，後來因為北部的風太強，飛機無法順利落地桃園機場，臨時改成台中機場降落，讓他心有餘悸地直呼「颱風天的飛機真的是恐怖死了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「日本人的歐吉桑」在文中幽默表示，這趟航班有不少日本乘客，但他身為長期在台生活的日本人，「一直體驗搖搖公車，搖搖的計程車，所以有免疫力」，讓他有些自豪，「這次飛機還可以接受的，應該日本乘客佩服我們吧，哈哈。」

貼文一出，引發網友熱烈回應，有人替他打氣「辛苦了」，也有人笑稱這根本是「大怒神＋雲霄飛車」、「機艙門是開的？」其中，也有人笑說「體驗過搖搖公車和計程車，難怪對搖搖飛機免疫了」掀起熱議。