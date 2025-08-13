　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日作家體驗颱風天桃機降落　全機狂尖叫嘔吐！他嚇爆：以為會墜機

▲▼ 飛機,機位,機票,航空。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲桃園機場13日中午受強側風與風切影響，多架班機一度在北部外海盤旋等待、重飛或轉降。（圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

中度颱風「楊柳」13日下午自台東太麻里登陸，約3小時後從台南七股出海，期間強風豪雨橫掃全台，多地交通受影響。定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」分享，他在颱風天搭機返台，原訂降落桃園機場，卻因強側風與風切被迫改降台中，途中劇烈搖晃伴隨尖叫聲、嘔吐聲，讓他一度以為「要墜機了」。

「日本人的歐吉桑」回憶，當時飛機劇烈搖晃，伴隨機上其他乘客的尖叫聲，嘔吐聲，「我以為飛機會墜落」，後來因為北部的風太強，飛機無法順利落地桃園機場，臨時改成台中機場降落，讓他心有餘悸地直呼「颱風天的飛機真的是恐怖死了」。

「日本人的歐吉桑」在文中幽默表示，這趟航班有不少日本乘客，但他身為長期在台生活的日本人，「一直體驗搖搖公車，搖搖的計程車，所以有免疫力」，讓他有些自豪，「這次飛機還可以接受的，應該日本乘客佩服我們吧，哈哈。」

貼文一出，引發網友熱烈回應，有人替他打氣「辛苦了」，也有人笑稱這根本是「大怒神＋雲霄飛車」、「機艙門是開的？」其中，也有人笑說「體驗過搖搖公車和計程車，難怪對搖搖飛機免疫了」掀起熱議。

08/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃園國際機場13日晚間8點多傳出驚險事故，一架UPS公司的貨機在北跑道落地時，機身疑似與跑道擦撞、噴出火花，所幸最後並未造成嚴重事故。

關鍵字：

桃園機場楊柳颱風日本人的歐吉桑

