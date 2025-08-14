UPS貨機降落「發動機擦地」冒火花！桃機晚間回應了

▲桃園機場晚間傳出UPS貨機落地時右側發動機擦到跑道的狀況。（圖／翻攝YouTube／遊桃園 Taoyuan Travel）



記者柯振中／綜合報導

桃園國際機場北跑道13日晚間傳出事故，一架UPS公司的貨機落地時與跑道發生擦撞，現場火花四濺，右側發動機也因此受損。事件引發討論以後，桃園機場晚間也做出回應，已按照規定通報交通部、民航局以及運安會，並且關閉北跑道、啟動緊急應變程序，等待後續調查。

許多民眾13日在臉書社團、各社群軟體上分享，一架UPS公司的貨機13日晚間8點多在桃園機場北跑道落地，沒想到發動機與地面發生擦撞，導致濺射出大量火光，畫面全被監視器拍下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼桃園機場晚間傳出UPS貨機落地時右側發動機擦到跑道的狀況。（圖／翻攝YouTube／遊桃園 Taoyuan Travel）



驚人的一幕受到大量討論，也有航空迷出面表示，事件發生以後，該輛貨機的右側發動機發生受損的情況。

針對這次事故，桃園機場13日深夜回應，晚間接獲塔台通知，得知該輛貨機降落時發生觸地事件，當即派員前往巡視跑道，並且按照相關規定，將事件通報交通部、民航局以及運安會。

桃機同時關閉了北跑道，並通知塔台暫停起降、維持單跑道運作。這輛貨機也停放在515貨機坪，後續會等到運安會調查，機場公司也啟動了應變機制。