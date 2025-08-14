新北颱風天「老翁被吹倒」路人接力扶起　影片瘋傳：這才是真實台灣

<br>

記者柯沛辰／綜合報導

楊柳狂風肆虐，新北街頭卻上演一幕暖心畫面。一名女網友13日行經三重區新北大道與中華路口時，目擊一名老翁獨自推著助行器行走，不料突遭一陣強風吹倒在地。好在，一名路過男騎士毫不猶豫地衝上前攙扶，慢慢將老翁扶起，其他路人也紛紛上前幫忙，影片曝光後吸引近萬人按讚，無數網友感動直呼「這才是真實的台灣！」

女網友「chi_xxx26」在Threads貼出影片，從中可見，事發當時風勢猛烈，老翁行走間重心不穩，被強風吹倒在地，助行器不僅瞬間翻倒，把手也被摔壞，讓老翁當場動彈不得。

一名路過男騎士見狀，立刻把車靠邊停，並跑向老翁，將人耐心攙扶起，仔細查看情況，而其他路過的女騎士、男路人也紛紛上前關切協助，讓原PO看了很感動，直呼是「新北颱風天的暖心日常」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北颱風天一名老翁被吹倒，3名路人見狀紛紛上前關切攙扶。（圖／chi_xxx26授權提供，下同）

許多網友看完也紛紛留言，「新北真的風超大」、「好人一生平安，男生的見義勇為真的很帥氣」、「溫暖的人類還是很多的」、「我比較想看新聞報導這個」、「真的很感動，可見就算是到了現在，台灣人最美麗的風景依然是那相當有名的人情味啊」、「這才是真實的台灣、台灣人！充滿愛及信任的溫暖台灣味！」

不過，也有細心網友提醒，「雖然這樣的舉動很暖心，年紀較大的人摔倒時，不能急著用力將人拉起來。因為如果處理不當，可能會加重骨折、脊椎或頭部的傷害。正確的做法應該分成三步：先觀察、再評估、最後再協助。」、「為了避免讓傷者二次受傷，務必先觀察傷者狀況，若是可以的話，叫救護車，後續請警方通知家屬，這樣也可以一次幫到位。」