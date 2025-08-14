楊柳強襲台東「光電板遭吹飛」！恐怖瞬間曝光

▲颱風楊柳強襲台東，光電板遭吹飛。（圖／翻攝Threads）



記者柯振中／綜合報導

楊柳颱風影響，台灣東部地區受到強風、豪雨侵襲，許多地區受災慘重。台東有位民眾在社群軟體上分享影片，13日中午時分台東市區風勢強勁，有光電板因此遭大風吹壞、破損，恐怖的畫面曝光以後，瞬間掀起討論。

這位民眾在Threads上分享一段影片，他13日中午時分人在台東市區的仁愛國小附近，當時風勢相當強勁，她看見對面民宅頂樓的光電板不斷搖晃，於是拿出手機拍攝。

沒想到，在拍攝的過程中，有面光電板遭大風吹壞，被吹飛了出去。原先打算上網分享，怎料接著又有2面光電板承受不住強勁風勢，破損後遭到吹飛，畫面相當驚悚。

恐怖的一幕在網路上引起討論，不少人為此留言，「以前屋頂被吹起來，現在是光電板吹起來」、「強風飛走的光電板根本就殺人凶器」、「這間廠商的固定方式無法抵擋颱風的摧殘」、「台東真的千萬別裝光電板，太可怕了」、「好可怕，沒事不要出門。」

不過，同樣有人提出質疑，「這種自家用的怪自己吧，不花多一點錢做強固一點的」、「自家裝的也要被嘴」、「所以裝鐵皮就不會飛嗎？我看喔鋪黃金可以會穩一點」、「你該問幫你安裝的廠商！施工品質待加強！」