楊柳二次登陸！ 小鋼炮「帶一大坨雨」6天飆車到廣東

▲楊柳「帶一大坨雨」西奔6天二次登陸 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

第11號「楊柳」颱風昨天（13日）下午登陸台灣，並在3小時內穿越出海，一路上速度快、維持強度，後於深夜減弱為輕度颱風，今天（14日）凌晨0時許再度登陸福建漳浦地區，中央氣象署已經解除台灣本島陸上警報。中國氣象局觀測，登陸時楊柳已經從颱風轉為強熱帶風暴級，近中心最大風速仍有每秒30公尺。

中國氣象觀測，楊柳8月8日生成之後，一路向西於13日以強颱風級（台灣分級：中颱）登陸台灣東部，隨後穿越台灣海峽，在14日凌晨0時許在福建漳浦縣沿海二次登陸，登陸時由颱風級減弱為強熱帶風暴級，雖然二次登陸時強度不強，但它體型較小、結構緊密收縮，核心附近能量很高，登陸後還將深入內陸，帶來的風雨影響不可小覷。

「颱風登陸不等於危險解除，未來楊柳還將深入內陸給多省份帶來明顯降雨。」中國天氣氣象分析師孫倩倩認為，楊柳登陸後強度會逐漸減弱，受地面磨擦、海上能量補給減少影響，後續將在廣東、廣西、湖南等地帶來強降雨，並在副熱帶高壓影響下，繼續西行，殘餘環流可能進入貴州消散，也可能進入四川盆地消散。

中國氣象分析，歷史上，受台灣地形阻擋，登陸福建的颱風強度整體不是很強，楊柳也是如此。1949年至2024年，所有登陸福建的颱風中，大約58%是以熱帶風暴或強烈熱帶風暴級別登陸，約35.7%是颱風級別，強颱風和超強颱風加起來不到7%。

▼楊柳體型較小、結構緊密，預估二次登陸後將深入內陸。（圖／NCDR）

