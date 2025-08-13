18歲→22歲！烏克蘭「男性禁出境」年齡擬上調　籲多出國留學

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日於一場論壇上宣布，政府計畫將男性禁止出境的年齡門檻由現行的18歲提高至22歲。此舉主要希望讓更多年輕人有機會出國學習、交流，未來能將所學帶回國內，發揮專長貢獻社會。

根據烏克蘭目前法律規定，18歲至60歲的男性依據戰時原則，不得離開國境。而25歲至60歲男性收到動員令後必須服兵役，除非符合特殊條件如醫療證明或為家中唯一照顧者等；18歲至24歲則屬自願入伍。

澤倫斯基希望透過提高出境年齡門檻，讓更多年輕人有機會赴海外交流及進修，並將所學帶回國內，為社會發揮所長。

隨著俄烏戰爭進入第三年，烏克蘭兵力持續緊張，軍方雖推出高額獎勵計畫和各種柔性招募活動，包含「18至24計畫」、軍事體驗營與大量宣傳，並修法讓60歲以上者可自願從軍，但整體效果有限。

澤倫斯基也要求政府和軍方簡化相關行政流程，並宣布烏克蘭大學入學條件將更為寬鬆。此外，官方預計2026年擴大獎學金計畫，預計10天內對外公布詳情。

另一方面，烏克蘭國內逃兵役的情況仍時有所聞。烏克蘭安全局（SBU）7月底查獲全國14個涉嫌協助逃兵的犯罪團體，涉案者包含公務員、醫護人員及司機，不法行為包括收受賄賂、偽造醫療報告，甚至有麵包工廠司機利用運送麵包之便，協助人員偷渡出境。