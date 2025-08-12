又有台灣人陣亡？烏訓練營遭俄飛彈轟炸　至少15死屍體四散地面

▲烏克蘭軍隊訓練營遭俄軍飛彈轟炸，造成至少十多名外國志願軍人死亡。（示意圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭中部城市克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）一處外籍兵訓練營21日遭俄羅斯飛彈攻擊，飛彈命中訓練營中一間食堂，由於當時正值中午用餐時段，導致至少十多名外國志願軍人死亡，死者包含來自美國、哥倫比亞、台灣、丹麥等國，為俄烏戰爭爆發以來對外籍戰士最致命的攻擊之一。

根據紐約時報報導，多位遭遇轟炸的倖存士兵表示，事發時新兵們正於野餐桌前用餐，突如其來的飛彈擊中食堂，爆炸聲震耳欲聾，碎片與彈片四處飛散，甚至震動了周圍的樹木，爆炸還引爆了基地內的彈藥庫，造成連環二次爆炸，加劇現場混亂與傷亡。

也有一名目擊的新兵指出，爆炸發生時，他看到至少15具遺體、斷肢及大量重傷者倒臥地面，倖存者奮力協助救援，為傷者包紮止血帶，並用救護車、卡車及私家車將傷者緊急送往醫院，但事發時基地內並未響起空襲警報，加上食堂附近缺少急救箱，導致救援更加困難。

對於這起事件，烏克蘭軍方罕見承認訓練營遭襲，但僅表示有官兵死傷，未公開具體傷亡細節。烏克蘭軍事情報局國際軍團發言人卡明斯基（Volodymyr Kaminskyi）表示，相關調查仍在進行，暫不公布傷亡總數。

報導分析，這次襲擊突顯烏克蘭軍隊在戰爭中面臨的高度風險，尤其是軍人在訓練、集會等場合時，容易成為俄軍精確打擊的目標。外籍志願軍在烏克蘭前線扮演關鍵角色，卻同樣承擔巨大危險。

烏克蘭相關單位目前正針對襲擊展開調查，國際社會亦持續關注外籍志願軍在烏克蘭的處境與安全，這起事件不僅凸顯戰區風險，更再度引發對戰時軍事設施安全與外籍戰士保護的討論。