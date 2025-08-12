歐盟各國領導人發布聯合聲明　呼籲川普：應讓烏克蘭有權決定未來

▲歐盟要求美國總統川普在與俄國談判時，應該尊重烏克蘭決定未來的自由。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

歐盟領導人近日發表聯合聲明，強調烏克蘭人民必須擁有自由決定國家未來的權利，並反對未經烏克蘭同意下制定任何和平方案。除了匈牙利以外，此聲明獲得所有歐盟國家領導人支持，呼籲和平談判必須以停火為前提，尊重國際法主權、領土完整及國界不可武力更改等原則，彰顯歐洲團結對抗俄羅斯侵略的決心。

根據《衛報》，美國總統川普與俄羅斯總統普丁預計15日在阿拉斯加舉行峰會，討論包括爭議性的「領土交換」議題。歐洲與烏克蘭對峰會保持謹慎，擔心普丁可能在他們未參與情況下，獲得對俄方有利的讓步，甚至訂定和平框架。

歐盟27國中，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）因與普丁關係密切，並曾試圖阻撓歐盟對烏克蘭的支持，成為唯一未簽署聲明的領導人，顯示歐洲在對俄政策上存在分歧。

聲明指出，和平談判必須在停火或敵對行動減少前提下進行，重申國際法重要性，強調「國際邊界不得以武力變更」，保障烏克蘭獨立、主權及領土完整。聲明同時肯定川普致力推動結束俄羅斯侵略戰爭的努力，但強調和平未來必須包含烏克蘭本身意願。

烏克蘭總統澤倫斯基明確反對割地求和，俄羅斯對烏東及南部四個地區控制仍不穩固。澤倫斯基的立場與歐盟聲明相呼應，展現烏克蘭堅持主權的決心。

川普則表示此次峰會是「試水溫」，會依據普丁提出的方案判斷是否公平，並將結果通報歐盟、北約及澤倫斯基。他淡化峰會重大突破可能，但期待建設性對話。日前川普也批評澤倫斯基執政期間「什麼都沒發生」，引發關注。

歐洲領導人將於13日在德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）主持的視訊會議中，持續說服川普支持烏克蘭。川普則表示會前會聽取各方意見再作決定。