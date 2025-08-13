拒割地換停火！澤倫斯基不出席「普普會」　盼有三方對話

▲澤倫斯基不會出席即將在阿拉斯加舉行的美俄峰會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基表明，烏克蘭無法接受俄羅斯提出的「以領土換取停火」方案，因為俄方奪取的土地將成為未來發動新戰爭的跳板。他同時宣布，不會出席即將在阿拉斯加舉行的美俄峰會，但希望會後能促成與美國總統川普（Donald Trump）及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的三方會談。

根據《衛報》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪時表示，俄羅斯近日首次釋出考慮停火的訊號，但條件是烏軍必須撤出仍掌控的頓巴斯（Donbas）地區，「對俄羅斯而言，頓巴斯就是下一場戰爭的跳板，我們不會也不能放棄。」

澤倫斯基指出，頓巴斯地區面積約9萬平方公里，戰略地位極高，是保護烏克蘭中部城市的重要防線，一旦失守，將為俄方提供未來新一輪攻勢的理想據點。目前沒有任何提案能確保戰爭不會重啟，或保證普丁不會在奪下頓巴斯後，繼續進攻第聶伯（Dnipro）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與哈爾科夫（Kharkiv）。

澤倫斯基強調，任何領土討論都必須與安全保障掛鉤，「普丁應先同意在現有前線停火，並交換所有戰俘與失蹤兒童，再談領土問題。」

▲川普與普丁15日將在美國阿拉斯加會晤。（圖／路透）



針對在阿拉斯加舉行的「普普會」，澤倫斯基重申自己不會出席，但期盼會後能安排三方會談。他表示，不相信川普支持俄羅斯的要求，認為川普應該在自己與普丁之間保持中立，擔任誠實的仲裁者，「我不要求他站在我們這邊，只要不要站在俄羅斯那邊即可。」

澤倫斯基坦言，並不清楚川普與普丁在阿拉斯加會面的具體討論內容，推測雙方可能會有貿易、制裁及商業合作等其他議題。他也指出，普丁在外交上已經取得宣傳優勢，「他需要的就是一張與川普總統會面的照片。」

另一方面，前線戰況依舊激烈。俄軍在東部頓巴斯地區多布羅皮利亞（Dobropillya）附近突破烏軍防線，3天內推進約10公里，並在當地集結約11萬兵力。美國戰爭研究所（ISW）分析，雖然此舉尚稱不上作戰層級突破，但俄方正試圖將戰術推進擴大為戰略成果。

澤倫斯基透露，俄軍目前每天約有1000人傷亡，其中500人陣亡、500人受傷，主要依賴步兵衝擊突破防線。相比之下，烏軍同日傷亡340人，包括18人陣亡、243人受傷及79人失蹤。

澤倫斯基警告，俄方正計劃於秋季發動涉及近3萬兵力的新攻勢，可能分別朝札波羅熱、波克羅夫斯克（Pokrovsk）及諾沃帕夫利夫卡（Novopavlika）三個方向推進。