　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁不打算停火！　澤倫斯基警告：俄軍正在集結「新攻勢」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基12日痛訴，俄羅斯並未為結束戰爭做準備，反而正集結兵力籌劃新一輪攻勢。他在與印度總理莫迪、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話後指出，俄軍行動顯示沒有任何「戰後準備」的跡象，呼籲對俄制裁應持續至烏克蘭獲得安全保障為止。

根據《路透社》，澤倫斯基在每日晚間演說中透露，情報與軍方報告顯示俄羅斯總統普丁正進行軍事部署，並非為停火做準備，俄軍還在烏克蘭境內調動部隊發起新行動。烏克蘭南部前線軍方發言人沃洛申（Vladyslav Voloshyn）也證實，俄軍正將部分部隊轉移至扎波羅熱地區以展開進一步攻擊。

他強調，與莫迪及穆罕默德的會談旨在爭取更多國際支持，尤其是加強烏克蘭在未來任何和平進程中的地位。印度是俄羅斯石油的重要買家，沙烏地阿拉伯則被定位為調停者，澤倫斯基呼籲，必須限制俄羅斯能源的出口，尤其是石油，藉此削弱俄國持續發動戰爭的能力。

澤倫斯基強調，對俄羅斯具有「實質影響力」的領袖應該採取行動。

此外，澤倫斯基也在社群平台X透露，與各國領袖的溝通幾乎全天候進行，目前正是實現和平的關鍵時刻。同時，他敦促盟友在烏克蘭獲得安全保障前，不得解除對俄國的制裁。

另一方面，普丁近來也頻繁與中國、印度、巴西及前蘇聯國家領導人通話，向他們簡報與美國政府關於烏克蘭戰爭的接觸情況。德國將於14日召開歐洲領導人線上會議，討論在與美國總統川普通話前如何擴大向俄國施壓，澤倫斯基及歐盟、北約官員都預計參與。

澤倫斯基當天稍早重申，對俄國的任何讓步都不會促使其停火，反而須加大對克里姆林宮的壓力，「俄羅斯拒絕停止殺戮，因此不應獲得任何獎勵或利益。讓步無法說服一名殺手。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市明天風雨達停班課標準
楊柳來襲「影響最小區域」曝光！粉專：注意很熱的高溫
快訊／明天國內線航班全數取消
快訊／搬家才說「同居人死了」　垃圾堆見白骨腐屍
蔡康永怎麼老成這樣？暴瘦照驚呆網　PO照網友急了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無尾熊誤闖馬路！阿公英勇救回「下秒超嚴肅訓話」　20秒片爆紅

普丁不打算停火！　澤倫斯基警告：俄軍正在集結「新攻勢」

妻遭貨車輾斃「丈夫無助哭喊無人停車」！　他將遺體綁機車載回家

32A小胸突然升至G罩杯　嬌小女得巨乳症崩潰：重到無法走路

270億埋在垃圾場！　他誤丟「比特幣硬碟」苦尋12年後放棄了

哈利梅根收視慘！　宣布續與Netflix合作「30億合約大縮水」

日本皇室出包惹人怨！18歲悠仁親王「遲到晚回家」　電車同學都受害

彭博社：北京敦促中國企業　勿用「輝達H20晶片」

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

無尾熊誤闖馬路！阿公英勇救回「下秒超嚴肅訓話」　20秒片爆紅

普丁不打算停火！　澤倫斯基警告：俄軍正在集結「新攻勢」

妻遭貨車輾斃「丈夫無助哭喊無人停車」！　他將遺體綁機車載回家

32A小胸突然升至G罩杯　嬌小女得巨乳症崩潰：重到無法走路

270億埋在垃圾場！　他誤丟「比特幣硬碟」苦尋12年後放棄了

哈利梅根收視慘！　宣布續與Netflix合作「30億合約大縮水」

日本皇室出包惹人怨！18歲悠仁親王「遲到晚回家」　電車同學都受害

彭博社：北京敦促中國企業　勿用「輝達H20晶片」

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

無尾熊誤闖馬路！阿公英勇救回「下秒超嚴肅訓話」　20秒片爆紅

「普普會」會晤前夕　俄羅斯或試射「無限航程」海燕導彈

鈴木駿輔的「完美0」進化之路　解密蛻變之處：和去年不一樣了

天后孫燕姿為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲　助偏鄉學童站上世界舞台

429萬起、4人座漲1萬！台灣「新年式LEXUS LM」開賣　配備隔音升級

台鐵今正常行駛　颱風警報期間未乘車「1年內退費免手續費」

「舉重女神」成運動部長黑馬人選　郭婞淳：第一時間已婉拒

G級女優自爆「曾是籃球隊中鋒」　昔愛運動背景起底

樂心關懷協會捐24萬鞋品兌換券　助台東弱勢學童迎接新學期

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

國際熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

賴清德慘了！美媒分析：共和黨正疏遠台灣

日媒預測路徑曝！　楊柳颱風估明升級強颱

關稅調降1條件曝　10月底前完成談判

上課到一半突心臟病發！36歲老師死在學生面前

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！

將女兒的寵物馬捐給動物園餵獅子

川普簽署行政命令　美對中關稅寬限期再延90天

柬控泰國投下1549枚炸彈　未爆彈曝光

韓知名飯店春光外洩　「裸體泡桑拿」全看光

富二代偷吃保姆　元配怒分一半財產

兩天2死震驚日本拳壇！JBC急喊改革

即／美國賓州鋼鐵廠爆炸　至少10人受傷

更多熱門

相關新聞

與川普會面是「普丁的考驗」

與川普會面是「普丁的考驗」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，美國總統川普、俄羅斯總統普丁即將舉行的會談，將是結束烏克蘭戰爭的「重要考驗」，同時也能夠測試莫斯科領導人，是否真心想要結束烏克蘭戰爭。

早寫好遺書　加薩殉職記者：以色列殺了我

早寫好遺書　加薩殉職記者：以色列殺了我

澤倫斯基傳態度軟化　同意「割讓俄占領土」

澤倫斯基傳態度軟化　同意「割讓俄占領土」

華府犯罪率創新　川普派兵「2原因」掀爭議

華府犯罪率創新　川普派兵「2原因」掀爭議

川普：俄羅斯和烏克蘭都該割讓一些土地

川普：俄羅斯和烏克蘭都該割讓一些土地

關鍵字：

國際焦點國際軍武澤倫斯基烏克蘭普丁俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面