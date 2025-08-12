普丁不打算停火！　澤倫斯基警告：俄軍正在集結「新攻勢」

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基12日痛訴，俄羅斯並未為結束戰爭做準備，反而正集結兵力籌劃新一輪攻勢。他在與印度總理莫迪、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話後指出，俄軍行動顯示沒有任何「戰後準備」的跡象，呼籲對俄制裁應持續至烏克蘭獲得安全保障為止。

根據《路透社》，澤倫斯基在每日晚間演說中透露，情報與軍方報告顯示俄羅斯總統普丁正進行軍事部署，並非為停火做準備，俄軍還在烏克蘭境內調動部隊發起新行動。烏克蘭南部前線軍方發言人沃洛申（Vladyslav Voloshyn）也證實，俄軍正將部分部隊轉移至扎波羅熱地區以展開進一步攻擊。

他強調，與莫迪及穆罕默德的會談旨在爭取更多國際支持，尤其是加強烏克蘭在未來任何和平進程中的地位。印度是俄羅斯石油的重要買家，沙烏地阿拉伯則被定位為調停者，澤倫斯基呼籲，必須限制俄羅斯能源的出口，尤其是石油，藉此削弱俄國持續發動戰爭的能力。

澤倫斯基強調，對俄羅斯具有「實質影響力」的領袖應該採取行動。

此外，澤倫斯基也在社群平台X透露，與各國領袖的溝通幾乎全天候進行，目前正是實現和平的關鍵時刻。同時，他敦促盟友在烏克蘭獲得安全保障前，不得解除對俄國的制裁。

另一方面，普丁近來也頻繁與中國、印度、巴西及前蘇聯國家領導人通話，向他們簡報與美國政府關於烏克蘭戰爭的接觸情況。德國將於14日召開歐洲領導人線上會議，討論在與美國總統川普通話前如何擴大向俄國施壓，澤倫斯基及歐盟、北約官員都預計參與。

澤倫斯基當天稍早重申，對俄國的任何讓步都不會促使其停火，反而須加大對克里姆林宮的壓力，「俄羅斯拒絕停止殺戮，因此不應獲得任何獎勵或利益。讓步無法說服一名殺手。」