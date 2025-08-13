韓星巴克宣布禁用桌電、印表機！　奧客「架隔板當自家」亂象曝

▲ 有顧客攜帶隔板、印表機到星巴克使用。（圖／翻攝自X、韓網）

記者陳宛貞／編譯

不少人喜歡在咖啡廳唸書或辦公，南韓簡稱為「咖讀族」（카공족），但南韓星巴克日前公告，禁止在全國門市使用桌上型電腦、印表機及延長線等物品，甚至曾有顧客自行攜帶隔板架在桌上，對業者和其他顧客造成困擾。

綜合《朝鮮日報》等韓媒報導，南韓星巴克6日起張貼公告，禁止顧客在全國門市使用桌電、印表機、延長線及隔板等，且呼籲顧客若須長時間離開座位，應隨身攜帶個人物品，而非留在座位上。若有顧客做出這類行為，員工應加以阻止。

報導提到，這份公告背後的故事是部分顧客會自行攜帶延長線，插上桌電和印表機使用，儼然將咖啡廳當成個人辦公室，令其他顧客不滿投訴，但星巴克仍歡迎顧客使用筆電、平板電腦或手機等不佔用公共空間的裝置。

▲ 也曾有南韓民眾攜帶多台設備，一次占用多個座位。（圖／翻攝自X、韓網）

相關爭議近來在南韓網路論壇頻傳，今年6月便有人被拍到在星巴克桌子上架起隔板使用電腦，主人卻離開座位許久不見人影；去年5月甚至有人在桌子下方架設印表機，連接電腦使用；4月則是有人攜帶延長線，使用筆電並外接螢幕。

星巴克對此說明，此政策是為避免為顧客帶來不便。相關人士表示，「這是為了向訪問星巴克的顧客提供舒適且便利的門市體驗」，「為應對長時間離開座位時隨身物品失竊或遺失風險而進行相關公告」。