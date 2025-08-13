史上首次！南韓前總統「夫妻同時入獄」　金建希涉炒股、收賄遭押

▲南韓前總統尹錫悅夫人金建希。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓前總統尹錫悅夫人金建希因涉及炒股、介選及收賄等多項指控，昨（12日）深夜遭法院裁定收押，成為南韓憲政史上首對同時被羈押的前總統夫妻，2人分別關押在不同看守所。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院逮捕令專責法官鄭宰旭指出，此次核發拘捕令的理由是「有湮滅證據之虞」。負責辦案的特別檢察官團隊在7日向法院聲請羈押，指控金建希涉嫌違反《資本市場法》、《政治資金法》以及《特定犯罪加重處罰法》中的斡旋受賄條款。

檢方指出，金建希的3項罪名分別與2009至2012年間德意志汽車公司（Deutsch Motors）股票操縱案、2022年補選及2024年國會選舉期間介入國民力量黨提名案，以及2022年透過宗教人士乾津法師（本名全成培）接受統一教方面的不當請託有關。

金建希12日親自出庭接受逮捕必要性審查，庭審歷時超過4小時，於下午2時35分結束。她隨後被送往首爾南部看守所等待結果。晚間法院正式核發拘捕令後，她即轉入收押室展開羈押生活。

▲尹錫悅被送進首爾看守所。（圖／達志影像／newscom）



另一方面，尹錫悅則是在7月10日因涉嫌「叛亂特檢案」遭羈押，現被關押於首爾看守所。這次夫妻雙雙入獄，是南韓史上前所未見的政治事件。

特檢團隊自8月2日展開調查，歷時42天成功掌握金建希人身，跨過主要偵辦的最大關卡。外界預期，接下來包括「首爾楊平高速公路」路線變更圖利疑雲、楊平公興地區開發特惠疑雲，以及涉及多家企業、集資184億韓元（約新台幣4.2億元）的「管家門」等案件，偵辦進度恐將全面加速。