最快晚間出爐！金建希出席法院羈押庭　尹錫悅夫婦恐「雙雙入獄」

▲南韓前第一夫人金建希12日前往首爾中央地方法院出庭，結束後低頭沉默。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、逮捕朝野主要政治人物，最終遭到罷免。如今，其妻子金建希也被控訴涉嫌透過政治掮客明泰鈞介入黨內選舉提名，透過統一教核心人物收賄，遭到特檢組偵辦。對此，特檢向法院聲請羈押，而金建希則於今（12）日出庭應訊，結果最快將於晚間出爐。

根據韓媒《朝鮮日報》，首爾中央地方法院部長法官鄭宰旭從12日上午10時10分起，在321號法庭上針對金建希案召開羈押庭，金建希則穿著一身深色西裝出庭，開庭時間長達4個小時25分鐘，下午1時休庭5分鐘，中間並未因午餐時間而休庭，最後於下午2時35分結束。

羈押庭結束後，金建希則是帶著圓形粗框眼鏡現身鏡頭前。現場記者問道，「您在法庭上是直接發言嗎」、「瑞希建設會長在自首陳述書表示，他曾經贈送項鍊，請問您對此抱持什麼立場」、「您有否認3項嫌疑嗎」、「有什麼話想對全國說嗎」；對此，金建希低頭沉默、不發一語。

報導指出，金建希出庭時帶著崔志宇、蔡明星、劉貞和（音譯）、裴輔允等4名律師出庭，辯護團隊是前則準備一份長達80頁的簡報（PPT），針對檢方提出的所有罪嫌表明立場，她否認操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利、否認透過政治掮客明泰均介入選舉、否認透過「乾津法師」全盛培從統一教收受名牌包與項鍊，認為這些罪嫌難以成立。

如今，金建希已從首爾中央地方法院前往位於首爾市九老區的首爾南部看守所等候羈押庭審理結果，一旦法官宣布簽下羈押令狀，則將創下南韓憲政史上首次「前總統、前第一夫人」同時淪為階下囚的紀錄。

根據韓媒《中央日報》，金建希對於特檢組在法庭上持續提出「婚前的問題」表達非常失望。據悉，金建希與尹錫悅於2012年3月結婚，當時51歲的尹錫悅擔任大檢察廳中央搜查部1課長，而金建希結婚時則為39歲；然而，早在婚前，金建希涉嫌於2009至2012年操弄Deutsch Motors股價獲利，透過3800次的交易紀錄賺取8億1144萬韓元的非法所得。

針對金建希案特檢組（閔中基）提出的種種罪嫌，金建希全面否認，強調自己未曾收受奢華項鍊、名牌包。