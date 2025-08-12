　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最快晚間出爐！金建希出席法院羈押庭　尹錫悅夫婦恐「雙雙入獄」

▲▼南韓前第一夫人金建希12日前往首爾中央地方法院出庭，結束後低頭沉默。（圖／路透）

▲南韓前第一夫人金建希12日前往首爾中央地方法院出庭，結束後低頭沉默。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、逮捕朝野主要政治人物，最終遭到罷免。如今，其妻子金建希也被控訴涉嫌透過政治掮客明泰鈞介入黨內選舉提名，透過統一教核心人物收賄，遭到特檢組偵辦。對此，特檢向法院聲請羈押，而金建希則於今（12）日出庭應訊，結果最快將於晚間出爐。

根據韓媒《朝鮮日報》，首爾中央地方法院部長法官鄭宰旭從12日上午10時10分起，在321號法庭上針對金建希案召開羈押庭，金建希則穿著一身深色西裝出庭，開庭時間長達4個小時25分鐘，下午1時休庭5分鐘，中間並未因午餐時間而休庭，最後於下午2時35分結束。

▲▼南韓前第一夫人金建希12日前往首爾中央地方法院出庭，結束後低頭沉默。（圖／路透）

羈押庭結束後，金建希則是帶著圓形粗框眼鏡現身鏡頭前。現場記者問道，「您在法庭上是直接發言嗎」、「瑞希建設會長在自首陳述書表示，他曾經贈送項鍊，請問您對此抱持什麼立場」、「您有否認3項嫌疑嗎」、「有什麼話想對全國說嗎」；對此，金建希低頭沉默、不發一語。

報導指出，金建希出庭時帶著崔志宇、蔡明星、劉貞和（音譯）、裴輔允等4名律師出庭，辯護團隊是前則準備一份長達80頁的簡報（PPT），針對檢方提出的所有罪嫌表明立場，她否認操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利、否認透過政治掮客明泰均介入選舉、否認透過「乾津法師」全盛培從統一教收受名牌包與項鍊，認為這些罪嫌難以成立。

如今，金建希已從首爾中央地方法院前往位於首爾市九老區的首爾南部看守所等候羈押庭審理結果，一旦法官宣布簽下羈押令狀，則將創下南韓憲政史上首次「前總統、前第一夫人」同時淪為階下囚的紀錄。

▲▼南韓前第一夫人金建希12日前往首爾中央地方法院出庭，結束後低頭沉默。（圖／路透）

根據韓媒《中央日報》，金建希對於特檢組在法庭上持續提出「婚前的問題」表達非常失望。據悉，金建希與尹錫悅於2012年3月結婚，當時51歲的尹錫悅擔任大檢察廳中央搜查部1課長，而金建希結婚時則為39歲；然而，早在婚前，金建希涉嫌於2009至2012年操弄Deutsch Motors股價獲利，透過3800次的交易紀錄賺取8億1144萬韓元的非法所得。

針對金建希案特檢組（閔中基）提出的種種罪嫌，金建希全面否認，強調自己未曾收受奢華項鍊、名牌包。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／費玉清豪禮華麗現身小巨蛋！　江蕙粉全看呆暴動了
快訊／11縣市明達停班課標準！
快訊／學姐黃瀞瑩宣布懷孕了！
要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲
關穎認婚前喜歡就劈腿！　昔「抓包小三闖愛巢」當面對質
快訊／高雄20:00宣布明是否停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最快晚間出爐！金建希出席法院羈押庭　尹錫悅夫婦恐「雙雙入獄」

不甩川普！　西班牙「拒買F-35戰機」又向北京靠攏

38歲學霸女啃老8年「每月拿1萬追星費」　70歲父不敢退休

管線工程挖到千年古墓！　秘魯出土「腿抱胸前」完整骨骸

歐盟各國領導人發布聯合聲明　呼籲川普：應讓烏克蘭有權決定未來

夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台灣」　住1年還想再回來：最幸福時光

快訊／印尼發生規模6.3強震　深度僅10km

造勢遭2槍爆頭！哥倫比亞總統參選人搶救2個月身亡　年僅39歲

無尾熊誤闖馬路！阿公英勇救回「下秒超嚴肅訓話」　20秒片爆紅

普丁不打算停火！　澤倫斯基警告：俄軍正在集結「新攻勢」

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

最快晚間出爐！金建希出席法院羈押庭　尹錫悅夫婦恐「雙雙入獄」

不甩川普！　西班牙「拒買F-35戰機」又向北京靠攏

38歲學霸女啃老8年「每月拿1萬追星費」　70歲父不敢退休

管線工程挖到千年古墓！　秘魯出土「腿抱胸前」完整骨骸

歐盟各國領導人發布聯合聲明　呼籲川普：應讓烏克蘭有權決定未來

夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台灣」　住1年還想再回來：最幸福時光

快訊／印尼發生規模6.3強震　深度僅10km

造勢遭2槍爆頭！哥倫比亞總統參選人搶救2個月身亡　年僅39歲

無尾熊誤闖馬路！阿公英勇救回「下秒超嚴肅訓話」　20秒片爆紅

普丁不打算停火！　澤倫斯基警告：俄軍正在集結「新攻勢」

粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

詹智能被刺身亡本週四出殯　河智媛9月老闆活動不缺席

中颱楊柳進逼！3萬餘國軍待命　國防部：救災視同作戰

直擊／費玉清「現身小巨蛋」再砸豪禮！　江蕙粉全看呆暴動了

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

黃子鵬攜兒子花米開球萌翻全場！曝林立兒子傳承基因超強打

媽一聽前男友是富二代「直接帶到婚宴逼婚」　楊紫氣到離家出走！

台師大違法抽血「未成年也遭殃」　教育部發現新事證擬重罰

《槍口彼端》最帥反派金英光　TOP 10魅力你不能不知道

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「從失敗流淚到終於出現奇蹟兩條線」

【小貨車沉沒】澎湖女漁民「加速倒車」衝入海中

國際熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

賴清德慘了！美媒分析：共和黨正疏遠台灣

日媒預測路徑曝！　楊柳颱風估明升級強颱

關稅調降1條件曝　10月底前完成談判

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！

上課到一半突心臟病發！36歲老師死在學生面前

將女兒的寵物馬捐給動物園餵獅子

夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台」

柬控泰國投下1549枚炸彈　未爆彈曝光

川普簽署行政命令　美對中關稅寬限期再延90天

韓知名飯店春光外洩　「裸體泡桑拿」全看光

富二代偷吃保姆　元配怒分一半財產

兩天2死震驚日本拳壇！JBC急喊改革

更多熱門

相關新聞

日本皇室出包！18歲悠仁親王「遲到晚回家」

日本皇室出包！18歲悠仁親王「遲到晚回家」

日本皇室秋篠宮悠仁親王今年4月進入筑波大學就讀後，積極參與校園活動並加入羽毛球社團，但如今卻傳出他因晚間與同學聚會、造訪朋友宿舍或外出用餐，導致深夜返家，甚至隔天上課遲到。

台灣「對美日韓」關係都變糟？名醫轟3點：外交最差困境

台灣「對美日韓」關係都變糟？名醫轟3點：外交最差困境

暴雨土石流路面坍塌　3輛車「瞬間跌落」！

暴雨土石流路面坍塌　3輛車「瞬間跌落」！

川普「關稅談判淪施壓武器」　逼南韓增軍費

川普「關稅談判淪施壓武器」　逼南韓增軍費

即／南韓總統府：李在明本月25日會晤川普

即／南韓總統府：李在明本月25日會晤川普

關鍵字：

日韓要聞南韓金建希尹錫悅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市　

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面