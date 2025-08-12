川普「關稅談判淪施壓武器」　逼南韓國防預算衝上GDP的3.8%

▲美國總統川普將與各國進行的關稅談判視為用來施壓的工具。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美媒披露，美國川普政府在與南韓進行關稅協商時，曾考慮要求南韓將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的3.8%，並將駐韓美軍軍費分攤額增加超過10億美元，同時發表支持駐韓美軍「戰略靈活性」的政治聲明。報導認為，川普將關稅視為外交與國安的多重用途施壓工具，並計劃在與多國談判中加入軍購等安全議題。

美媒《華盛頓郵報》9日引述其取得的《美韓貿易協議草案》內容報導，川普政府當時希望南韓將國防支出從去年的GDP占比2.6%大幅提升至3.8%，並將駐韓美軍分擔費用增加逾10億美元。以去年達成的第12輪「韓美防衛費分擔特別協定」（SMA）為例，南韓2026年的分擔額已較今年增加8.3%，達1兆5192億韓元（約11億美元），但川普政府的構想等於要求加倍。

除了金額，川普政府還要求南韓在政治上表態，支持駐韓美軍在嚇阻中國的同時，保持對北韓（朝鮮）的威懾力，並允許美軍在韓半島（朝鮮半島）部署上具更高「戰略靈活性」。南韓總統辦公室政務首席秘書禹相虎在記者會中承認，軍費問題曾列入談判清單，但最終川普公布的協議中並未納入。

報導揭露，川普政府在與其他國家，包括台灣、印度、印尼等的關稅談判中，也考慮施壓對方增加軍費分攤或擴大採購美國軍事裝備。分析指出，川普可能比外界認知的更廣泛地將關稅作為美國實力的施展工具，就像一把多用途的外交刀。

報導認為，這些要求多半源自美國行政部門各部會對18個主要貿易夥伴談判的內部提案，但不清楚最終是否在協商中正式討論過。儘管川普政府已對歐盟、日本、越南等宣布多項框架性貿易協議，但至今未公開正式文本。

川普過去多次公開表示，南韓應為駐韓美軍承擔更多軍費。考慮到本月底可能舉行的美韓會談，外界推測，美方屆時或將再度提出具體的「安保帳單」。