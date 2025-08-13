景福宮寫下「川普總統」　南韓79歲男被捕遭送醫治療

▲南韓國家遺產廳相關人員迅速清除掉景福宮光化門石牆上的塗鴉。（翻攝自臉書@국가유산청）

南韓1名79歲男子近日在首爾知名景點景福宮的光化門石牆上塗鴉，寫下「致國民與全世界人民的信」「川普總統」等字樣，目前相關人員已清除完畢，該男子也被進行緊急住院處置。

南韓國家遺產聽11日於官方臉書撰文，景福宮管理處工作人員於8時10分發現有人在景福宮光化門的石牆上塗鴉，由於該塗鴉為黑色馬克筆留下的，預計由文物保存專家進行清除作業。

據《韓聯社》報導，首爾鍾路警察署12日指出，已將用馬克筆在光化門石牆上寫下「致國民與全世界人民的信」「川普總統」等字樣的79歲金某進行緊急住院處置，警方直指「金某發表了缺乏常理的言論」。

警方補充表示，考慮金某已70多歲，需要心理安定，及存在再犯的可能性。南韓國家遺產廳在光化門前設置遮擋圍板，並約花7小時將橫1.7公尺、直0.3公尺範圍的塗鴉清除完畢。

報導直指，緊急住院是只針對患有精神疾病或有高度自傷、傷人風險者，經醫師與警方同意後，將其送入醫療機構住院，最長可持續3天。



