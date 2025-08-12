台灣「對美日韓」關係都變糟？　名醫轟3點：外交最差困境

▲南韓真相和解委員會委員長朴宣映。（圖／翻攝自臉書／박선영）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣行政院官員先前臨時取消，與南韓真相和解委員會委員長朴宣映的會面，挨轟「外交失禮」，此事也掀起熱議。對此，醫師蘇一峰不禁感嘆，「台灣走入外交最差困境，對中美日韓都關係變差。」

南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）昨（11）日指控，原先與台灣行政院官員約好8日會面，台方卻在前一晚臨時取消行程，讓她備感羞辱，更重話批評「台灣，今後將永遠以傲慢與無禮，留在我心中。」

對此，蘇一峰發文表示，「台灣走入外交最差困境，對中美日韓都關係變差。日本多家媒體批評賴政府，政府執政無能，只想搞大罷免，國內動盪不安；接著台灣官員又突然放鳥韓國官員，南韓官員怒轟『外交失禮』，同時留下台灣傲慢的印象；至於美國，川普目前亦對執政黨不滿，課重關稅。」

▲美媒分析，美國總統川普與共和黨疏遠台灣的理由。（圖／達志影像／美聯社）

而網友們也紛紛回應，「內閣應該要調整了」、「對內不行，對外失格，整個政府都失能中」、「黑紅也是紅，無敵了」、「選舉從未停止，治國從未開始，悲哉」、「唯一強項，打壓異己」、「大家都在見証歷史中」、「只會搞鬥爭，根本不懂得用人唯才」。

不過，針對「外交失禮」一事，行政院林明昕政務委員辦公室則回應，林明昕已向委員會表達歉意，委員會也以信件表達諒解，沒想到數日後，委員長卻於社群媒體做出截然不同反應，對此感到詫異。

另外，美國雜誌《外交家》指出，共和黨近期在台灣議題上態度轉趨低調，對台灣領導人賴清德取消過境美國幾乎保持沉默，顯示該黨在亞洲政策上的明顯轉變。

同時，報導中也分析兩大主因，其一是美國總統川普在美中貿易談判上選擇不以台灣議題刺激北京；第二則是黨內新右派崛起，對台灣缺乏認同感與政治連結。