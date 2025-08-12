昔外遇離婚！苦苓遭酸民攻擊30年　罕見火大開嗆：注定是個Loser

▲作家苦苓忍不住開轟酸民。（翻攝自苦苓臉書）

知名作家苦苓時常在臉書針貶時事，但近日他罕見火大開嗆酸民。因苦苓先前有過一段婚姻，但最終因他外遇，這段婚姻劃下句點，酸民也藉此攻擊，苦苓11日罕見提到此事，更忍不住砲轟：「注定了是個Loser」。

苦苓在2001年和前妻離婚，因為當時雙方有簽訂保密條款，據悉他給了前妻70多坪房產及2,800萬贍養費，後來又爆出，其實是苦苓與其他女子曖昧，其妻在2002年出版的書籍中，疑似影射苦苓外遇一事，而他和前妻所生的兒子，父子倆關係也將到冰點。

後來苦苓與小10歲的妻子黃楚軒（Jessy）結婚，至今感情甜蜜穩定。但昨日苦苓突然開嗆酸民，表示每當酸民用「外遇」攻擊的時候，他的感想只有2點：「30年了，你竟然找不到一件別的事可以攻擊我？」「30年來都只關心我『那個地方』，你也太可悲了！（連罵人都不認真，注定了是個 Loser）」。

不少網友也認為酸民管太多，「佩服你能承受那麼多的無知攻擊…」「外遇當然不好，但外遇是對不起配偶跟小孩，不知關他人屁事？」「表示30年來你無懈可擊」。



