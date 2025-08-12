　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

林岱樺（右）2月16日傳照問住持「小女子的新背心穿起來如何？」同天也在臉書分享自己的跑攤戰袍新背心。（翻攝林岱樺臉書）

▲林岱樺（右）2月16日傳照問住持「小女子的新背心穿起來如何？」同天也在臉書分享自己的跑攤戰袍新背心。（翻攝林岱樺臉書）

圖文／鏡週刊

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，本刊掌握，此案進入法院審理後，儘管林岱樺遭檢調搜索前已刪除大量手機對話，但卷證顯示，專案小組還原通法寺住持釋煌智的手機，赫然發現林岱樺以「愛您的小女子」自稱，並稱呼釋煌智為「老公」，常回報自己的行程、告知對方自己要「淨身了」，更不乏「擁抱」「深擁」「想你」等語，加上通法寺密藏一間女性專用套房，二人除了同列被告，另遭疑關係非比尋常。

本刊掌握，專案小組查扣釋煌智的iPhone 15 Pro Max手機鑑識，發現LINE及telegram對話都遭刪除，但經破解發現，釋煌智與林岱樺近期共有400則訊息往來，林岱樺常問釋「在？」「晚課？」也會提到「等一下回寺」，在釋煌智父親往生後，她也非常關心，主動提到「老菩薩的禮堂需要幾對白色蘭花盆？」等語。

今年1月27日晚間，林岱樺透過telegram連續傳訊釋煌智：「頂禮恩師　深擁老公」「真想讓大人抱抱，請恩師加持」，1月29日晚間她再傳「愛老公」給釋煌智。

到了2月5日晚上，林岱樺又傳訊釋煌智，稱「親愛的老公：讓我們從現在開始至佛事圓滿，以佛法莊嚴的身口意將您的父親送往西方極樂世界，阿彌陀佛！愛您的小女子」，隔日一早又傳了一句「想老公」，2月7日清晨再傳「頂禮恩師　擁抱老公」，2月9日下午又傳訊給釋「今天想老公」，甚至多日深夜都傳訊告知住持，自己要「淨身了」，曖昧的字眼使二人的關係不免引人好奇。

林與住持私下對話頻繁，就連自己的穿搭也會與釋煌智分享、詢問他看法。2月11日下午，林岱樺與釋煌智分享自己的美照，除告知是「今日北上立院服裝」，還寫出衣服品牌Olivo。2月16日，她傳訊問釋：「請問大人，覺得小女子的新背心穿來如何？」巧合的是，林的粉專2月15及16日接連二天，都PO出她穿著這件新的白色競選背心，之前外界並未看過她穿這件新戰袍跑攤，適足以印證她與釋煌智的對話內容無誤。

林岱樺參選立委時曾披婚紗喊「嫁高雄」，如今她遭檢調認定與住持釋煌智的關係超乎一般人交情，住持甚至有林團隊的人事、敘薪決策權。（翻攝林岱樺臉書）

▲林岱樺參選立委時曾披婚紗喊「嫁高雄」，如今她遭檢調認定與住持釋煌智的關係超乎一般人交情，住持甚至有林團隊的人事、敘薪決策權。（翻攝林岱樺臉書）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


封面故事／稱住持老公、指示會計浮報薪資　林岱樺涉貪手機對話曝光
林岱樺涉貪鐵證4／通法寺藏女用套房出現她的便條紙　林岱樺還把對手邱議瑩行程洩給住持
林岱樺涉貪鐵證／與住持親密私訊、指示會計浮報薪資　林岱樺手機對話成涉貪鐵證

08/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／南投「小鋼砲」曾琮愷病逝　享年45歲
楊柳暴風圈持續增強擴大　估午後發布陸上警報
快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝
遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰
楊柳直撲！馬太鞍堰塞湖恐提早溢流　花蓮7村將強制撤離
藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照曝
林岱樺涉貪！　鐵證曝光

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

反對黃國昌選新北　陳學聖曝原因

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

傳東沙上兵營內床上摟抱海巡下士　空軍：已派員調查並依規定嚴懲

「反核就是舔共」　黃士修：運轉核電廠省下的錢等於每年可普發1萬

關稅談判未完成不公開？學者打臉：站不住腳

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加

TVBS民調／賴清德滿意度28%創新低　不滿意度55%、53%對施政無信心

林岱樺與「住持師父」交情超乎一般人　曖昧訊息曝

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

民進黨立委林岱樺，涉詐領助理費及政治獻金案遭檢方起訴，周刊今爆炸性報導稱掌握法院卷證，指林與通法寺住持釋煌智2人關係曖昧，林手機對話自稱「頂禮恩師、擁抱老公」、「愛您的小女子」等。對此，林岱樺透過3點聲明怒斥，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，她絕對奮戰到底。

林岱樺涉貪「辦公室內帳」曝　如高虹安小兔翻版

林岱樺涉貪「辦公室內帳」曝　如高虹安小兔翻版

林岱樺與「住持師父」交情超乎一般人　曖昧訊息曝

林岱樺與「住持師父」交情超乎一般人　曖昧訊息曝

耕莘名醫冉祥俊　遭控手術詐財

耕莘名醫冉祥俊　遭控手術詐財

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

家寧半年沒收入「宣布新身分」

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解

