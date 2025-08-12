林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

▲林岱樺（右）2月16日傳照問住持「小女子的新背心穿起來如何？」同天也在臉書分享自己的跑攤戰袍新背心。（翻攝林岱樺臉書）



民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，本刊掌握，此案進入法院審理後，儘管林岱樺遭檢調搜索前已刪除大量手機對話，但卷證顯示，專案小組還原通法寺住持釋煌智的手機，赫然發現林岱樺以「愛您的小女子」自稱，並稱呼釋煌智為「老公」，常回報自己的行程、告知對方自己要「淨身了」，更不乏「擁抱」「深擁」「想你」等語，加上通法寺密藏一間女性專用套房，二人除了同列被告，另遭疑關係非比尋常。

本刊掌握，專案小組查扣釋煌智的iPhone 15 Pro Max手機鑑識，發現LINE及telegram對話都遭刪除，但經破解發現，釋煌智與林岱樺近期共有400則訊息往來，林岱樺常問釋「在？」「晚課？」也會提到「等一下回寺」，在釋煌智父親往生後，她也非常關心，主動提到「老菩薩的禮堂需要幾對白色蘭花盆？」等語。

今年1月27日晚間，林岱樺透過telegram連續傳訊釋煌智：「頂禮恩師 深擁老公」「真想讓大人抱抱，請恩師加持」，1月29日晚間她再傳「愛老公」給釋煌智。

到了2月5日晚上，林岱樺又傳訊釋煌智，稱「親愛的老公：讓我們從現在開始至佛事圓滿，以佛法莊嚴的身口意將您的父親送往西方極樂世界，阿彌陀佛！愛您的小女子」，隔日一早又傳了一句「想老公」，2月7日清晨再傳「頂禮恩師 擁抱老公」，2月9日下午又傳訊給釋「今天想老公」，甚至多日深夜都傳訊告知住持，自己要「淨身了」，曖昧的字眼使二人的關係不免引人好奇。

林與住持私下對話頻繁，就連自己的穿搭也會與釋煌智分享、詢問他看法。2月11日下午，林岱樺與釋煌智分享自己的美照，除告知是「今日北上立院服裝」，還寫出衣服品牌Olivo。2月16日，她傳訊問釋：「請問大人，覺得小女子的新背心穿來如何？」巧合的是，林的粉專2月15及16日接連二天，都PO出她穿著這件新的白色競選背心，之前外界並未看過她穿這件新戰袍跑攤，適足以印證她與釋煌智的對話內容無誤。

▲林岱樺參選立委時曾披婚紗喊「嫁高雄」，如今她遭檢調認定與住持釋煌智的關係超乎一般人交情，住持甚至有林團隊的人事、敘薪決策權。（翻攝林岱樺臉書）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



