耕莘名醫冉祥俊　遭控手術詐財

台北1名Ａ小姐因為大腸癌後續問題，到新店耕莘醫院尋求外科名醫冉祥俊治療，前後接受4次手術，冉術後均宣稱幫她切除惡性腫瘤，甚至半強迫要她接受「熱化療」。去年底，她因開刀傷口發炎，到該院感染科就診，感染科醫師調閱病歷，赫然發現她之前切除的都是良性水泡或間皮組織良性腫瘤，並非惡性腫瘤。Ａ小姐得知真相後，晴天霹靂，不滿自己身心受創，還被詐取高額醫療費用，於是控告冉詐欺、傷害，希望能夠討回公道。

今年5月，Ａ小姐因開刀後的傷口嚴重發炎，到台大醫院進行挖除腐肉的清創手術，醫師手術過程中，竟從她的腹腔內拉出一大段不該存在的線頭，讓Ａ小姐非常傻眼：「這都是因為新店耕莘醫院外科醫師冉祥俊誤診、詐騙，才會導致這麼嚴重的後果！」她已經對冉提告，希望能夠討回公道。

Ａ小姐告訴本刊，5年前被診斷出罹患大腸癌，肚皮上裝了腸造口（人工肛門），造成生活不便，3年前，她到新店耕莘醫院找外科主任冉祥俊看診，冉診斷後，為她動手術、收了腸造口，並稱已把腹腔內看得見的癌細胞一併切除，Ａ小姐非常感激，對冉十分信任。

後續Ａ小姐只要發現可疑硬塊，就會找冉祥俊求助，2年內陸續由冉操刀3次，切除了腹腹腔微小腫瘤，但Ａ小姐說，這3次手術後，冉都未說明切除的組織大小，也沒將切片送驗，就直接告訴她是惡性腫瘤。

去年10月底，Ａ小姐又摸到腹腔右側靠近大腿根部有硬塊，又找冉祥俊治療，冉安排Ａ小姐住院開刀，手術前一晚，冉的門診護理師突然拿了「熱化療」同意書進病房，態度強硬要求Ａ小姐簽署，由於此療法未經討論、評估，Ａ小姐很害怕，但擔心若不簽，可能會影響隔天手術，最後還是簽了同意書。

手術後冉祥俊告訴她已將腹腔內轉移的惡性腫瘤全都切除，也未說明是否合併做了熱化療，最誇張的是，此次手術後，Ａ小姐的傷口持續發炎，她回診時跟冉反應，但冉只是一直開抗生素給她吃，連續吃了多月的抗生素後，傷口始終不見好轉。

直到今年初，手術發炎傷口轉成黑紫色，Ａ小姐趕緊到耕莘醫院感染科求診，不料感染科醫師調出她的病歷後，竟告訴她，最後一次開刀切除的非惡性腫瘤，只是良性水泡，就連之前3次手術，也只是切除「間皮組織良性腫瘤」。

Ａ小姐無法接受遭欺騙，向耕莘醫院申請手術相關紀錄，結果發現驗血報告和部分單據上，都註明她是間皮組織良性腫瘤，她再透過衛福部的健保快易通，查詢自己的健康存摺，結果發現4次切除手術中，有2次被標註間皮組織良性腫瘤。

Ａ小姐身心受創，不滿冉祥俊謊稱她的良性水泡、皮間良性腫瘤是惡性腫瘤，還安排執行熱化療，最後跟她收取高額醫療費用，她向耕莘醫院陳情，護理部卻都不了了之，最後決定控告冉祥俊詐欺、傷害。

針對Ａ小姐指控，本刊致電耕莘醫院詢問，公共事務室提供記者另名「健康傳播室」陳姓組長的聯繫方式，但本刊致電、傳訊給該名陳組長，至截稿前尚未取得相關聯繫及回應。



