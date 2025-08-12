　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

耕莘名醫冉祥俊　遭控手術詐財

耕莘醫院名醫冉祥俊（圖）遭控欺瞞詐財，吃上官司。（翻攝冉祥俊臉書）

▲耕莘醫院名醫冉祥俊（圖）遭控欺瞞詐財，吃上官司。（翻攝冉祥俊臉書）

圖文／鏡週刊

台北1名Ａ小姐因為大腸癌後續問題，到新店耕莘醫院尋求外科名醫冉祥俊治療，前後接受4次手術，冉術後均宣稱幫她切除惡性腫瘤，甚至半強迫要她接受「熱化療」。去年底，她因開刀傷口發炎，到該院感染科就診，感染科醫師調閱病歷，赫然發現她之前切除的都是良性水泡或間皮組織良性腫瘤，並非惡性腫瘤。Ａ小姐得知真相後，晴天霹靂，不滿自己身心受創，還被詐取高額醫療費用，於是控告冉詐欺、傷害，希望能夠討回公道。

今年5月，Ａ小姐因開刀後的傷口嚴重發炎，到台大醫院進行挖除腐肉的清創手術，醫師手術過程中，竟從她的腹腔內拉出一大段不該存在的線頭，讓Ａ小姐非常傻眼：「這都是因為新店耕莘醫院外科醫師冉祥俊誤診、詐騙，才會導致這麼嚴重的後果！」她已經對冉提告，希望能夠討回公道。

新北新店耕莘醫院（圖）爆發醫療糾紛，受害病患呼籲主管機關介入調查。

▲新北新店耕莘醫院（圖）爆發醫療糾紛，受害病患呼籲主管機關介入調查。

Ａ小姐告訴本刊，5年前被診斷出罹患大腸癌，肚皮上裝了腸造口（人工肛門），造成生活不便，3年前，她到新店耕莘醫院找外科主任冉祥俊看診，冉診斷後，為她動手術、收了腸造口，並稱已把腹腔內看得見的癌細胞一併切除，Ａ小姐非常感激，對冉十分信任。

後續Ａ小姐只要發現可疑硬塊，就會找冉祥俊求助，2年內陸續由冉操刀3次，切除了腹腹腔微小腫瘤，但Ａ小姐說，這3次手術後，冉都未說明切除的組織大小，也沒將切片送驗，就直接告訴她是惡性腫瘤。

Ａ小姐的傷口從去年底開始發炎，後來更轉為黑紫色，輾轉到台大醫院進行清創。（當事人提供）

▲Ａ小姐的傷口從去年底開始發炎，後來更轉為黑紫色，輾轉到台大醫院進行清創。（當事人提供）

去年10月底，Ａ小姐又摸到腹腔右側靠近大腿根部有硬塊，又找冉祥俊治療，冉安排Ａ小姐住院開刀，手術前一晚，冉的門診護理師突然拿了「熱化療」同意書進病房，態度強硬要求Ａ小姐簽署，由於此療法未經討論、評估，Ａ小姐很害怕，但擔心若不簽，可能會影響隔天手術，最後還是簽了同意書。

耕莘醫院2023年3月1日的紀錄指Ａ小姐是進行「軟組織惡性腫瘤廣泛切除」。（當事人提供）

▲耕莘醫院2023年3月1日的紀錄指Ａ小姐是進行「軟組織惡性腫瘤廣泛切除」。（當事人提供）

手術後冉祥俊告訴她已將腹腔內轉移的惡性腫瘤全都切除，也未說明是否合併做了熱化療，最誇張的是，此次手術後，Ａ小姐的傷口持續發炎，她回診時跟冉反應，但冉只是一直開抗生素給她吃，連續吃了多月的抗生素後，傷口始終不見好轉。

直到今年初，手術發炎傷口轉成黑紫色，Ａ小姐趕緊到耕莘醫院感染科求診，不料感染科醫師調出她的病歷後，竟告訴她，最後一次開刀切除的非惡性腫瘤，只是良性水泡，就連之前3次手術，也只是切除「間皮組織良性腫瘤」。

Ａ小姐無法接受遭欺騙，向耕莘醫院申請手術相關紀錄，結果發現驗血報告和部分單據上，都註明她是間皮組織良性腫瘤，她再透過衛福部的健保快易通，查詢自己的健康存摺，結果發現4次切除手術中，有2次被標註間皮組織良性腫瘤。

病患Ａ小姐調2023年3月1日的健保資料，發現自己切除的只是良性腫瘤。（當事人提供）

▲病患Ａ小姐調2023年3月1日的健保資料，發現自己切除的只是良性腫瘤。（當事人提供）

Ａ小姐身心受創，不滿冉祥俊謊稱她的良性水泡、皮間良性腫瘤是惡性腫瘤，還安排執行熱化療，最後跟她收取高額醫療費用，她向耕莘醫院陳情，護理部卻都不了了之，最後決定控告冉祥俊詐欺、傷害。

針對Ａ小姐指控，本刊致電耕莘醫院詢問，公共事務室提供記者另名「健康傳播室」陳姓組長的聯繫方式，但本刊致電、傳訊給該名陳組長，至截稿前尚未取得相關聯繫及回應。


更多鏡週刊報導
新聞傳真／切除良性水泡竟稱惡性腫瘤　新店耕莘名醫遭控欺瞞詐財
耕莘名醫騙罹癌1／腹腔發炎竟拉出大段線頭　受害者淚訴耕莘名醫害人始末
耕莘名醫騙罹癌2／3次切除腫瘤手術疑點多　耕莘同僚一動作讓冉祥俊慘翻車

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南投「小鋼砲」曾琮愷病逝　享年45歲
楊柳暴風圈持續增強擴大　估午後發布陸上警報
快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝
遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰
楊柳直撲！馬太鞍堰塞湖恐提早溢流　花蓮7村將強制撤離
藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照曝
林岱樺涉貪！　鐵證曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臉書PO文嗆老闆「臭熟辣」　員工衝動代價曝光

先前因蜂窩性組織炎住院…南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

人行道騎車被抓　騎士怨警「瞧不起你們是有原因的」再加一罪

耕莘名醫冉祥俊　遭控手術詐財

20秒療癒片！騎士闖紅燈警車面前轉彎　網友笑翻：遇到天敵

職軍男外遇打野砲　小三放話「你全家都會重傷」賠25萬

7歲愛女解剖「舌頭咽喉全不見」！真相曝光　媽媽聽了哽咽

載孫遭貨車撞飛「阿嬤卡車底」1死1重傷　驚悚瞬間曝光

假公益真吸2.6億！名模當庭落淚喊冤：哥哥很有愛　士院裁定3人續押禁見

快訊／新北男嬰疑被虐ICU搶救中　保母住家遭搜索…父母接受警訊中

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

臉書PO文嗆老闆「臭熟辣」　員工衝動代價曝光

先前因蜂窩性組織炎住院…南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

人行道騎車被抓　騎士怨警「瞧不起你們是有原因的」再加一罪

耕莘名醫冉祥俊　遭控手術詐財

20秒療癒片！騎士闖紅燈警車面前轉彎　網友笑翻：遇到天敵

職軍男外遇打野砲　小三放話「你全家都會重傷」賠25萬

7歲愛女解剖「舌頭咽喉全不見」！真相曝光　媽媽聽了哽咽

載孫遭貨車撞飛「阿嬤卡車底」1死1重傷　驚悚瞬間曝光

假公益真吸2.6億！名模當庭落淚喊冤：哥哥很有愛　士院裁定3人續押禁見

快訊／新北男嬰疑被虐ICU搶救中　保母住家遭搜索…父母接受警訊中

臉書PO文嗆老闆「臭熟辣」　員工衝動代價曝光

反對黃國昌選新北市長　前藍委酸：別一開始就要一線直轄市

情緒止於智者！跳脫自動化思考習慣　不被負面心態牽著走

惡鄰砍殺樓上夫妻震驚全台　嫌犯住家底價496萬法拍

快訊／台積電持平至1180　台股開盤上漲47點

先前因蜂窩性組織炎住院…南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

趙露思直播忘關瓦斯！粉絲「發現身後異狀」急救人　驚險畫面全播出

楊柳暴風圈持續增強擴大　氣象署估午後發布陸上警報

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

輝達「售中晶片」美政府分潤15％！　兩黨議員怒轟：國安可開價

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

社會熱門新聞

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

謝宜容貪污案開庭哽咽認罪：對不起國家的栽培

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

豪雨後奇景！上萬燕子停滿旗山老街電線

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片　3男收押

通緝兄勾太太名模妹吸金2.6億全續押禁見！

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

載孫遭撞飛阿嬤卡車底　1死1重傷

職軍男外遇打野砲　小三一句話賠25萬

十全停車風波案外案！揪出影印店是違建

即／柯文哲、應曉薇確定繼續關　高院駁回2人抗告

顏清標父今告別式　顏寬恒捧牌位忍悲現身場

名模吸2.6億善款　豪宅養狐狸嗑侯布雄

陪伴士林人半世紀　華榮市場甜不辣老闆驟逝

更多熱門

相關新聞

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，她近日砲轟檢調羅織罪名，但本刊掌握，林指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，與她關係密切的通法寺住持釋煌智，設立以林父為名的基金會替她備戰高雄市長，除涉犯公益侵占、偽造文書等罪嫌遭起訴，據法院卷證顯示，釋煌智與林關係超乎一般交情，林團隊的人事、經費請款更須經由釋面試、簽核，林岱樺手機對話更驚現稱住持「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。

《星期三》第2季看不到女神卡卡

《星期三》第2季看不到女神卡卡

阿根廷「大屁股海星」爆紅　激似派大星

阿根廷「大屁股海星」爆紅　激似派大星

超薄1張竟成「筆電終結者」　慘況曝光

超薄1張竟成「筆電終結者」　慘況曝光

半島電視記者遭空襲身亡遺言催淚

半島電視記者遭空襲身亡遺言催淚

關鍵字：

鏡週刊耕莘醫院冉祥俊

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

家寧半年沒收入「宣布新身分」

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解

更多

最夯影音

更多

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面