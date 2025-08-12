　
楊柳颱風恐以「強度巔峰撞台灣」！1走向南部慘了...在地人全傻眼

氣象粉專今po文分析，預估下午將會發布陸上颱風警報，並指楊柳颱風有機會以巔峰強度登陸台灣。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書粉專）

圖文／鏡週刊

中央氣象署針對中颱楊柳發布海上颱風警報，氣象粉專今（12）日po文分析，預估下午將會發布陸上颱風警報，並指楊柳颱風有機會以巔峰強度登陸台灣，「如果稍微南偏從恆春到台東間登陸，對南部而言殺傷力會更強」。

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天po文，提到颱風楊柳受稍強風切與乾空氣干擾，較強的對流集中在中心南側，呈現「頭輕腳重」的不對稱結構，不過在水氣支援下，環流已有近一步擴大的趨勢，隨著進入高海溫區域、環境稍微改善，未來24小時逐漸增強至中颱中段班。

該粉專表示，目前颱風楊柳的路徑上變化不大，預估明（13）日上午暴風圈接觸台灣陸地，中午在「台東附近」登陸，穿越南台灣上空後，傍晚左右從「嘉義至屏東」之間出海，並在週四（14日）凌晨通過金門以南海域後進入中國福建。「移動速度很快，從接近、穿越、離開大約12小時左右」，而登陸點、是否再南偏，未來24小時將是關鍵觀察期。

該粉專特別提到，楊柳有機會以巔峰強度登陸台灣，「如果稍微南偏從恆春到台東間登陸，對南部而言殺傷力會更強，除非從巴士海峽，才能安全下莊，不過這個機率非常低。」最後，他們不忘提醒大家做好防颱準備，尤其南台灣、台東、南花蓮的朋友，請務必以最高規格做好防颱措施！北台灣雖然在暴風圈外，但當颱風經過時，因地形關係，同樣也會有強陣風出現。

貼文一出，不少南部鄉親紛紛回應「南部又要完了」、「真的不要再來颱風了！七月雨下得還不夠嗎！」「真的好崩潰，本來不是往北部去了，怎麼又往我們這來」、「我很慎重想問一個問題，為什麼颱風現在永遠都喜歡往南部跑？」「天啊，不要再去南部了啦」、「我家才剛復原而已，颱風又要來了真的很鬧.....」、「這颱風根本就在針對台南來了」。


楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

中度颱風楊柳持續朝台灣前進，根據中央氣象署最新颱風暴風侵襲機率，台東、綠島侵襲率都已經達99%，台南市、屏東縣、蘭嶼、澎湖縣、嘉義縣、嘉義市及高雄市也有95%以上，全台僅台北市、新北市、基隆市及連江縣不到10％。

楊柳路徑南修往「第4類」僅占9.92%　上次為前年中颱小犬

楊柳路徑南修往「第4類」僅占9.92%　上次為前年中颱小犬

楊柳暴風圈持續增強擴大　氣象署估午後發布陸上警報

楊柳暴風圈持續增強擴大　氣象署估午後發布陸上警報

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

林岱樺涉貪「辦公室內帳」曝　如高虹安小兔翻版

林岱樺涉貪「辦公室內帳」曝　如高虹安小兔翻版

