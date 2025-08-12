　
政治

林岱樺涉貪「辦公室內帳」曝　如高虹安小兔翻版

林岱樺指示會計「調節」公費助理薪資，內帳出現「應領」「實領」「須領出」金額，猶如高虹安「小兔帳本」翻版。圖為她辦公室2月遭搜索畫面。

▲林岱樺指示會計「調節」公費助理薪資，內帳出現「應領」「實領」「須領出」金額，猶如高虹安「小兔帳本」翻版。圖為她辦公室2月遭搜索畫面。

圖文／鏡週刊

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，儘管林矢口否認犯行，但本刊掌握，此案進入法院審理後，林岱樺、通法寺住持釋煌智及會計的手機對話經破解還原，發現林涉詐助理費情節鐵證如山，其中「內外帳」詐領助理費情節，猶如新竹市長高虹安「小兔帳本」翻版。

知情人士透露，林岱樺指示胞弟林岱融所屬佳安會計師事務所的員工黃麗雪調節、浮報助理費及加班費，相關卷證顯示，一份手寫內帳白紙黑字記載，助理們「應領」「實領」「須領出」的金額，再由黃麗雪一一向助理要求領出來回捐，社群軟體對話更顯示，林岱樺的王姓弟媳直言，立院薪資「重點是我看得到、拿不到」，均被列為林涉案證據，且林為了贊助里長候選人經費，甚至還告知黃，可拿便當店多給的收據申報政治獻金。

本刊掌握，林岱樺在傳給黃麗雪的語音訊息曾提到，要用政治獻金專戶贊助某里長候選人1萬元，當時黃麗雪告知「贊助候選人不能用政治獻金」，林竟回稱，有次在五甲辦佛學講堂訂了500個便當，店家有多給收據，贊助候選人部分就用這些收據來填寫申報，教唆犯罪事證明確。

另在社群軟體對話中，林也向黃麗雪提到，立院助理薪資剩餘款項如何處理，指示黃用她的大弟媳王瓊翎等充當人頭調節使用。2020年4月14日下午，林問黃：「我們剩餘的總額的餘度、額度，可以就是以這個帳戶來調節，今天可以辦理嗎？謝謝。」2023年12月4日，黃傳訊問林，12月剩下的薪資「要調給岱縝（林岱樺妹妹）和瓊翎嗎？」林回：「OK。」除虛報薪資，手機對話也發現助理加班費須回繳供辦公室調度，例如黃曾多次傳訊給林的不同助理告知：「要做加班費囉！再麻煩您領部分出來給我，補貼其他人薪資。」甚至還提醒對方：「勿張揚，因有的有領，有的沒有」。

林岱樺（左）偵訊時矢口否認犯行，並推給已故父親（右）及家人、會計，稱自己「不會過問」。（翻攝林岱樺臉書）

▲林岱樺（左）偵訊時矢口否認犯行，並推給已故父親（右）及家人、會計，稱自己「不會過問」。（翻攝林岱樺臉書）

黃偵訊時供稱，林父林三郎過世後，就依林岱樺的指示，公費助理每月上限44萬或45萬，有時會剩下餘額，會報到王瓊翎當月薪資，這是沿用林三郎以前的作法，林岱融（林岱樺弟弟）也知悉贊同。檢調查出，立院將助理費入帳至王瓊翎帳戶後，一輛由林岱樺使用的車，110萬元購車費即是由該帳戶支出。

此外，檢調還發現王瓊翎的薪水異常浮動，例如前年4月領薪6.5萬元、隔月又調漲到11.3萬元，9月又突然降為4.3萬元，去年12月月薪19.9萬元還超過立委月薪。更詭異的是，王瓊翎2020年5月從合庫鳳山分行帳戶匯款600萬元到釋煌智的陽信楠梓分行，隔年7月又匯150萬元給釋，王的說法都是她身為虔誠的佛教徒，匯款是為了協助改建通法寺，不過，王幾乎天天在家，不用到服務處上班，為何平均月薪8到9萬元？王應訊時則自認合理，因她24小時待命。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


封面故事／稱住持老公、指示會計浮報薪資　林岱樺涉貪手機對話曝光
林岱樺涉貪鐵證3／林岱樺喊住持「老公」稱「愛您的小女子」　新背心穿搭、深夜淨身都向他報告
林岱樺涉貪鐵證4／通法寺藏女用套房出現她的便條紙　林岱樺還把對手邱議瑩行程洩給住持

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

