政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺與「住持師父」交情超乎一般人　曖昧訊息曝

林岱樺團隊的請款單，除了有「委員簽核」欄目，竟有另一欄是「師父簽核」，顯見林岱樺與住持釋煌智關係密切。

▲林岱樺團隊的請款單，除了有「委員簽核」欄目，竟有另一欄是「師父簽核」，顯見林岱樺與住持釋煌智關係密切。

圖文／鏡週刊

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，本刊掌握，此案進入法院審理後，院方卷證顯示，林岱樺與通法寺住持釋煌智關係密切，釋煌智不僅在公事上儼然如林的地下總幹事，掌金流、經費核銷及人事大權，二人私下互動、對話更「超乎一般人交情」。

知情人士透露，檢調查扣林岱樺團隊的請款單，上頭除有「委員簽核」欄目，竟還有一欄是「師父簽核」，例如去年1月7日的請款單，一筆十萬元的高雄市長參選人活動部經費，不僅由林岱樺簽下「樺」，釋煌智也在師父簽核欄簽下「煌智」。

不只如此，本刊掌握，一名于姓主任偵訊時證稱，辦公室的人事、敘薪都要先經過釋煌智同意，「我自己也是由林岱樺帶我親自找釋煌智面談，履歷也要釋煌智看過且同意，林岱樺才聘用我。」另一名劉姓助理同樣證稱，「面試時，釋煌智也有參與」。

通法寺住持釋煌智以林岱樺父親為名設立基金會，替林岱樺參選高雄市長備戰，卻涉犯公益侵占、偽造文書等罪嫌遭起訴。（鏡新聞提供）

▲通法寺住持釋煌智以林岱樺父親為名設立基金會，替林岱樺參選高雄市長備戰，卻涉犯公益侵占、偽造文書等罪嫌遭起訴。（鏡新聞提供）

檢調並查出，釋煌智2020年10月向銀行高額貸款2億元，用來購買高雄仁武區1100多坪土地，後租給林岱樺當仁武服務處，當年他購地貸款的連帶保證人就是林岱樺，因此被檢調認定二人關係「超乎一般人之交情」。

此外，林岱樺曾在去年2月26日深夜透過LINE傳送一則語音訊息給胞弟林岱融所屬佳安會計師事務所的員工黃麗雪，提到：「麗雪，我們岱樺確定要選高雄市長，第一關就是要通過高雄市長的初選，所以我會成立基金會，基金會現在也會有新聘的人員，這個人事全權委託煌智師父，所以只要煌智師父給你的人名，相關資料及薪資，請你就是依照他給你的訊息來辦理相關勞健保。第二個就是用政治獻金專戶去聘，還是用我個人所得，那第二個就未來基金會成立後將會全數移轉到基金會。」這番話不但證明林與釋成立林三郎基金會，以及用基金會聘請員工的目地，是為了助林參選高雄市長。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


林岱樺涉貪！　鐵證曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

