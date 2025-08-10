楊柳變強直撲台！11縣市暴風侵襲率「飆破7成」　最新路徑曝光

▲楊柳路徑預測。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

第11號颱風「楊柳」持續增強並快速西行，中央氣象署最新預測顯示，颱風有高機率於本周三（13日）下午至深夜穿越台灣，甚至登陸。氣象署也在今天下午2時發布120小時暴風圈侵襲機率圖，其中新竹市、新竹縣、苗栗縣及花蓮縣均達79%為全台最高，台北、新北、桃園、台中、彰化、南投及宜蘭等縣市侵襲率也在70%以上，顯示北部、東北部及中部地區須嚴加防範。

氣象署表示，最新路徑預報略往南修正，不排除從宜蘭或花蓮登陸，預估最快周二（12日）上午發布海上警報、傍晚至晚間發布陸上警報。颱風目前位於鵝鑾鼻東方逾1500公里處，以每小時21公里速度向西移動，七級風暴風半徑120公里，十級風暴風半徑40公里；未來12至18小時可能增強為中度颱風。由於行進速度快，主要影響時間集中在周三，周四（14日）上半天起將逐漸遠離台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊柳颱風逼近，11縣市暴風侵襲率破7成。

氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，楊柳颱風範圍不大、風場結構紮實，一旦登陸，登陸點附近的風雨將十分強烈，但受影響的區域相對集中。氣象署則指出，若太平洋高壓偏弱，路徑可能略往西北西修正並影響北部；若高壓偏強，則會朝較南路徑接近，並維持較強強度，但不論路徑如何變化，周二起水氣會明顯增加，周三全台降雨，東部及南部山區可能有豪雨，西半部及東南部周四仍有短暫陣雨。

▲未來降雨趨勢。

另外，氣象署提醒，周三東部、北部海面風浪將明顯增大，近颱風中心海域浪高可達4至5米，其他海域浪高也將超過2米，沿海及離島航班、活動應提前評估調整。民眾應及早做好防颱準備，並持續關注最新颱風動態與警報發布情況。