楊柳直撲台灣！天氣粉專喊「哪裡登陸，哪裡倒霉」直球對決2地區

▲楊柳颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）



記者施怡妏／綜合報導

「楊柳」颱風逐漸接近，未來可能偏西行進，通過台灣再前往中國大陸，明天後為觀察關鍵，氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，楊柳是小型颱風，具有整合快、發展快的特性，影響範圍會集中在颱風核心附近，哪裡登陸就是哪裡倒楣，依照目前的路徑來看，北部、宜蘭須特別留意。

氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads發文，由於北方依然有太平洋高壓盤據，楊柳只能被壓著往西走，略微偏南的關係，閃過琉球東南方強風切、又乾燥的惡劣環境，期間將短暫進入條件尚可的區域，強度逐漸增強，可挑戰中度颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專提醒，楊柳是小型颱風，影響範圍會高度集中在核心附近，「哪裡登陸，哪裡倒霉」，目前看來北部及宜蘭首當其衝。反之，一旦離開核心，風雨感受將大幅減弱，「這就是小型颱風侵襲的特點，有就全有，無就全無。」

不過台灣以東環境依舊不利颱風發展，靠近台灣時的強度，仍須視當時環境而定。楊柳範圍不大，影響範圍比較侷限，路徑及強度仍有調整空間，對台灣影響程度需再觀察一到兩天才會比較明朗，要持續追蹤。

氣象署預測，楊柳於10日白天將增強至近中心最大風速每秒33公尺、瞬間最大陣風43公尺，暴風半徑擴大至150公里；11日持續西行，晚間逼近東經130.8度，維持中颱下限強度。

12日時，楊柳颱風中心估將進入距台灣東方約500公里海域，之後轉向西北西移動，13日晚間直逼北台灣，14日登陸中國福建後逐漸減弱。