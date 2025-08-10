丟臉到國外！日台交流協會緊急示警　「台灣扒手橫行」多名日人受害

▲日台交流協會示警，「台灣扒手橫行」已有多名日本人受害。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

日本台灣交流協會的日文官網近日發布公告，指出有許多日本人在台灣旅遊時遭扒手偷竊，呼籲日本人到台灣旅遊務必加強貴重品管理，尤其是到夜市或其他人潮密集的景點時，公告也提醒如何預防詐騙事件，以及避免被迫成為特殊詐騙的實施者。

日本台灣交流協會指出，近期日本旅客在台灣觀光景點遭遇竊盜（扒手）案件頻傳，尤其是在夜市、九份、永康街與台北中山站附近，已發生多起日本人受害案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日台交流協會近日發布公告，表示有許多日本人在台灣旅遊時遭遇扒手。（圖／翻攝自日本台灣交流協會）

協會表示，在夜市或其他人潮密集的觀光景點旅遊時，務必加強貴重品管理，例如將包包背在身體前方，並隨時將拉鍊處用手壓住，避免把物品放在容易被他人伸手取走的口袋中，把護照、錢包等貴重品分開放以分散風險，出飯店時也可以把貴重品寄放在飯店保險箱。

若不幸遭竊盜，請立即前往最近的警察派出所報案，若遺失物品中包含信用卡，請務必立刻聯絡發卡機構辦理停卡手續。若無法確認是遭竊還是遺失，也應向派出所提出遺失物申報。

協會也提醒如何預防詐騙事件，以及避免被迫成為特殊詐騙的實施者。曾有案例顯示，有日本民眾在海外應徵了非法打工（即特殊詐騙），結果被犯罪組織強迫以「打電話的人」或「接電話的人」等身分加入詐騙行動，最終被當地警方拘留或羈押。

協會表示，不論是成年人還是未成年人，都請勿輕率地申請此類工作，避免無意中成為犯罪的實施者。