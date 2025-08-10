　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！估2地登陸　最劇烈風雨時程曝

▲楊柳動態。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲楊柳颱風逼近台灣，恐成中颱。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者曾羿翔／綜合報導

楊柳颱風朝台灣奔來，氣象粉專「用事實說颱風」10日指出，楊柳颱風對台灣的威脅已明顯升高，最快可能在周一（11日）晚間至周二（12日）白天發布海上颱風警報，且有在花蓮以北地區登陸的可能性。

根據最新路徑預測，午後各國模式已趨於一致，受北方強勢高壓影響，楊柳將一路偏西，逼近台灣本島。預估周二起，東部及北部將陸續受外圍環流影響，出現降雨；周三（13日）為風雨最明顯的一天，發布海陸警報的機率同步增加。

粉專分析，目前楊柳颱風有四大觀察重點：

1.颱風仍有增強空間，可能以輕颱上限至中颱下限強度接近台灣。

2.預測路徑以登陸宜花一帶機率較高，但仍存變數。

3.主要影響範圍可能落在中部以北地區，但仍需觀察後續變化。

4.颱風移動速度快，影響時間約一天。

此外，明天全台仍以午後雷陣雨為主；周二下午起東部將率先感受間歇性風雨，屆時不建議從事海上及山區活動，以免發生危險。

氣象署也發文提醒，依據最新預測， 楊柳颱風將在周三接近台灣、並有直接登陸、通過台灣的機率！目前的預測資料仍有分歧，但整體來說颱風對我們是有威脅的！氣象署不排除在周二(8/12)發布颱風警報，楊柳颱風目前為輕度颱風，不過它所處的環境有點微妙，如果走得比較偏北一點，後續發展會較為受限，接近臺灣時可能逐漸減弱。

發文也提到，楊柳如果較為偏南，環境比較有利發展，就有機會以中颱到輕颱上限的強度接近台灣。由於颱風目前（10日晚間）仍距離我們超過1500km以上，往西移動的過程中尚有偏北或偏南的可能性，三天後的射程範圍仍涵蓋了台灣北部海面到整個東半部沿岸、甚至巴士海峽北側，因此未來1到2天颱風的發展及高壓變化都需要密切觀察！整體來說，對我們的威脅不低、大家要嚴加留意！

▼氣象署提醒民眾，楊柳颱風接近中，未來威脅不低要嚴加留意。（圖／翻攝自中央氣象署臉書）

▲楊柳颱風逼近，11縣市暴風侵襲率破7成。（圖／氣象署）

08/09 全台詐欺最新數據

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！估2地登陸　最劇烈風雨時程曝

