陽明醫科生嗆「歷史老師懂屁核能！」　呂捷反擊：這是常識

▲呂捷回應網友私訊。（圖／《豈有此呂》）



記者施怡妏／綜合報導

補教名師、節目主持人呂捷日前遭到陽明醫科生私訊嗆「歷史老師懂屁核能！」呂捷不僅正面迎戰，並闡述對核三廠延役的看法，強調應以專業檢測與科學數據為依據，而非單靠公投決定，「這是常識」，直言自己不怕遭網路出征，「要怎麼樣都沒關係，不要躲在網路上。」

呂捷在粉專發文，一名陽明醫科生在IG私訊，「歷史老師懂屁核能，側翼就乖乖閉嘴很難嗎，虧你還是老師，在那邊誤人子弟。」呂捷將對話截圖，身為歷史老師，除了台灣史、中國史、世界史，還必須教授政治、軍事、經濟與科技史，遇到不懂的就會查資料、請教專家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂捷引用中國時報創辦人余紀忠的名言「每個人心中都有一把尺，那一把尺叫做常識」，並將此套用在核能議題上。他認為，核三廠使用年限到期就應停用，若要延役，必須先經過專業檢測、科學數據與完整報告，而非透過公投決定，更不能忽略屏東在地居民的意見。

▲網友私訊嗆聲。（圖／翻攝自呂捷FB）



呂捷舉例，像高空彈跳繩設定可用500次，就不會冒險用第501次，即使要用，也得經過檢測驗證，「這是常識~我對核三廠的看法就是這樣，而不是用表決的方法說它可以用，並且要『別人』去用！」

如果公投過了，但檢測沒過怎麼辦？呂捷表示，「我們就不講什麼核廢料放你家的這種屁話，我們來公投把性專區、焚化爐、煉油廠設在你家旁邊如何？能這樣做嗎？不能，這也是常識。」

面對網友的嗆聲，呂捷認為對方不禮貌，也缺乏教養，「所以你在別的地方臭我，我不知道也就算了~但是私訊我還這麼不禮貌，你除了證明你很沒教養之外，不知道你還想表達什麼？」

他坦言，自己不怕被出征，「一旦恐懼有用，以後所有人都會恐嚇你。」他回憶，2014年因發言遭太陽花學運支持者圍攻，反而讓更多人認識他，上課風格受關注，收入也翻了十倍，「我今年45歲，不敢說有什麼大風大浪，但網路出征這種小兒科，還不如我們當年到廁所單挑，我會笑你的。」