國民黨核三廣告仿南方公園！酸賴清德「萊爾」　連黃仁勳也入鏡

總統賴清德昨日在民進黨中常會表態，將對823重啟核三公投投下不同意票，國民黨今（14日）則召開「拒絕電價暴衝路，反對LIE功德園」核三公投CF發布記者會，黨主席朱立倫出席致詞表示，賴清德總統說過台灣不是票多的贏，還稱「不是公投可以決定」，這個意思就是賴清德就是一個獨裁者，因此呼籲民眾823公投一起阻擋賴清德的獨裁，讓賴清德知道真正的民意是什麼，不是任何事情都賴清德說了算，而是票多的說了算，公投民眾說了算。

▲國民黨發布核三重啟公投競選宣傳廣告。（圖／國民黨文傳會提供）

國民黨新CF走美國成人政治諷刺動畫「南方公園」風格，其中開車的校長萊爾影射總統賴清德，一名拄著拐杖的角色講話不清的角色，除了跟動畫內角色阿尼設定相似外，也在影射民進黨團總召柯建銘，而身穿皮衣操英文口英力挺核三重啟的角色應是輝達執行長黃仁勳，另一位支持重起核三者則是賴清德友人核碩董事長童子賢。

宣傳片中顯示，「萊爾（LIE）校長」（隱喻賴清德）的人在駕駛，有車上乘客告訴「萊爾」走錯「726公路」（726罷免投票），導致整個大罷免大迷路，配音極似賴清德的「萊爾」回稱，那是大家的智商不足。

另一名乘客「傑森」則說，學校的電腦教室應該用核能，其他乘客也呼應時代已經不一樣，核能才是世界趨勢，但「萊爾」強調「非核家園」是當年招生賣點，堅持不改變。

最後，即便投票結果擁核與反核票數2:1，但「萊爾」還是強調自己贏了，還說不是表決多數贏就可以。影片最終顯示，「支持核三延役，換回電價穩定，用電更安心」等文字，呼籲民眾823公投投下同意票。

朱立倫指出，823公投剩下最後10天，這是大家守護台灣民主的關鍵時刻，也是守護台灣經濟以及國家安全的關鍵時刻，大家都很清楚，關於核能全世界的發展趨勢都要延役，台灣所有的民調也顯示多數民眾支持核電延役，但民進黨因為意識型態，完全不理會這些事實，所有民眾應該在823站出來投下支持核三延役公投。

朱還說，除推出新的核三延役公投宣傳CF，接下來國民黨也要在各地舉辦宣講活動，全體黨公職人員將會總動員，823當天只要年滿18歲以上的民眾都要站出來同意讓核三延役，才能確保台灣有穩定能源供應，不要再亂漲電價、補貼台電，以及補貼那些「綠友友」們。

朱立倫表示，今晚他會在高雄市與民眾黨主席黃國昌一起宣講核三延役，週日會到雲林縣宣講，下週一在台北市他與黃國昌也會一起宣講，國民黨中央與地方將不斷舉辦宣講活動，要把大家的共同意志催出來。