政治 政治焦點 國會直播 專題報導

823公投投同意「讓電價更美麗」　國民黨：核能對國防安全很重要

▲國民黨批民進黨拒核三延役，呼籲823公投投同意票保能源穩定。（圖／國民黨提供）

▲國民黨批民進黨拒核三延役，呼籲823公投投同意票保能源穩定。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

823重啟核三公投在即，國民黨今 (12日）召開「核三不延役，AI發展BI？賴清德不要躲起來做綠能夢」記者會，藍委葛如鈞表示，核能對於台灣國防安全至關重要，政府若真心想捍衛臺灣，重點在於提供穩定電力。此外，全世界都在搶穩定低碳的能源，日本、瑞士、瑞典紛紛重啟核電，新加坡和美國也在合作核能，過去相對反核的德國也重新思考核能，只有台灣拚命大關機違背民意。

葛如鈞指出，我國現今約8成的電力需要進口化石燃料，若戰時被封鎖就可能全面斷電，有些人主張出口中斷後工廠關閉，用電需求下降即可延長電力供給，若照這邏輯，全台灣從今天開始停止進步，工廠關機不生產，政府也直接停止運作，如此電力一定夠用，這種瘋狂的想像形同扼殺台灣生命力，反而正中北京下懷。因此他呼籲，823核三延役公投請大家投同意，不只讓電價更美麗，也讓國家更安全、更有力。

葛如鈞說，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳曾說「台灣一定要投資核能」，美國在台協會處長谷立言也表示「所有先進製程技術突破都需要消耗前所未有的能源」，政府也說，未來5年內為了滿足人工智慧產業需求，全國電力的需求要增加13%。依各國計算，如果要全力發展AI，年增電力需求將是全國電力的3%到30%，質疑政府逐年關閉核電機組，難道又要蓋光電板破壞環境？他呼籲政府要看向未來，現在的綠電絕對可能不足。

國民黨發言人鄧凱勛強調，核電延役是世界趨勢，台灣最新民調也有65%的民意支持核三延役，連美方都明確建議台灣應該要重啟核能，民進黨對這些呼籲都當沒看到，在背離民意道路上越走越遠，呼籲全民823核三公投要出門投同意票，讓電價更美麗，能源更有序。

