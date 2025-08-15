黃國昌提議核廢料埋地底　他質疑：大屯山岩漿庫距地表才8公里

記者黃翊婷／綜合報導

中選會13日舉辦第4場「核三延役公投」電視意見發表會，民眾黨主席黃國昌作為正方代表，表示現在有一項嶄新的技術「深孔地質處置（DBD）」，可以透過鑽井技術，將高階核廢料直接注入地表下3至5公里的結晶岩層。但資深政治評論員吳崑玉提出質疑，「大屯山岩漿庫距地表也不過8公里！蔥爆台北。」

▲黃國昌從反核變挺核三延役。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃國昌在第4場「核三延役公投」電視意見發表會中提到，他曾參加反核運動，所以非常了解公民社會、公民朋友對於核電疑慮，經大量閱讀相關文獻、向專家請益之後，困擾台灣很久的核燃料棒最終處置問題，其實是有科技解方的。

黃國昌表示，目前國際有一項嶄新的技術「深孔地質處置（DBD）」，透過鑽井技術，將高階核廢料直接注入地表下3至5公里的結晶岩層，利用天然地質屏障進行長期隔離，可以節省空間、減少施工風險、大幅降低人為入侵的可能性，不僅擁有高度安全性跟可行性，對地狹人稠、地質多樣的台灣來說，也是技術上的突破、政策上的轉機。

然而，黃國昌提出的想法掀起社會各界正反意見討論。資深政治評論員吳崑玉14日在臉書發文並提出質疑，「往下打3至5公里埋核廢料？大屯山岩漿庫距地表也不過8公里！蔥爆台北。」