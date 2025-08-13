　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌核三公投辯論狂嗆賴清德　綠提數據：核電不應訴諸散布謠言

▲▼核三重啟公投將於8月23日投開票，中選會在投票前舉辦5場意見發表會，今（13日）下午舉行第四場說明會，由中選會委員吳容輝主持，正反方代表分別為民眾黨主席黃國昌與20歲首投族、親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕。（圖／中選會提供）

▲核三重啟公投將於8月23日投開票，中選會在投票前舉辦5場意見發表會。（圖／中選會提供）

記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，今（13日）上午舉行第四場說明會，正方代表為曾擔任核能辯論反方代表的民眾黨主席黃國昌，民進黨表示，政策可以討論，但核電議題不應訴諸貼標籤式的論述與散布謠言，更不應在答不出問題時轉而攻擊賴清德總統，「難道攻擊賴清德，就是民眾黨面對政策辯論的唯一招式嗎？」且過去十年，停跳電事故減少超過六成，在野黨不給社會釐清重大議題的時間與空間，只想挑起分化、破壞團結，令人遺憾。

民進黨發言人吳崢指出，社會共識是推動核能的必要前提，絕非藍白自行決定即可。2011年東日本大地震引發福島核災後，時任總統馬英九宣布核一、核二、核三廠不延役，並要求台電提出除役計畫。2014年，全台超過二十萬人走上街頭，百餘團體串聯發起史上最大規模的反核遊行；隨後，反核四先鋒前民進黨主席林義雄展開絕食抗議，數萬民眾靜坐凱道聲援，最終核四在空前的反核聲浪中由馬前總統宣布封存，並於2021年公投正式否決重啟。這段歷程顯示，「非核家園」是人民基於風險認知所作出的共同選擇。

吳崢強調，民眾黨不應散布與事實不符的說法。因應俄烏戰爭造成的國際燃料大漲，政府政策由台電吸收六千億發電成本，以控制電價、平穩物價、維持產業競爭力。民眾黨卻錯誤指稱是「躉購綠電」與「不用核電」所致，完全與事實不符。

他指出，過去十年，政府與台電持續改善配電系統，使停跳電事故減少超過六成，但多年努力被忽視，反而被指稱是缺電或「不用核電」造成，彷彿所有能源問題，都能輕鬆用核電解決。

吳崢表示，在馬英九前總統交接給蔡英文前總統的前期，2016年至2017年是近年供電最吃緊的時期，備轉容量率低於6%的天數高達百日。然而，自2016年推動能源轉型以來，近3年日尖峰備轉容量率未曾低於6%，夜尖峰也僅少於十天，同時空污排放量大減七成。即便自2018年起核電廠陸續除役，今年5月正式進入非核家園，台灣仍然供電無虞，並在空污減量上取得顯著成果，這是正確能源政策最好的證明。

吳崢指出，去年總統大選中，各黨候選人無論是否主張核能，均支持增加天然氣發電及發展再生能源，顯示多元能源規劃是社會共識，若為推崇特定單一的核能，刻意攻擊天然氣、污名化再生能源，將其他能源選項視為十惡不赦，那不是科學，而是迷信與狂熱。

對於民眾黨推動的核三重啟公投，吳崢強調，此案本質上就是一場虛假的政治公投，原意是為了罷免民進黨立委，並藉此遊說社會兩票同意，但最終罷免案因國民黨造假連署而未成案，顯示公投毫無正當性。

吳崢表示，更重要的是，核能安全應由科學決定，而非公投決定，目前尚無核電廠運作40年後再運轉的安全檢測數據，應在完成檢測、揭露數據後，再由人民決定是否承擔這樣的能源選擇，他指出，現在絕非舉行公投的正確時機，在野黨不給社會釐清重大議題的時間與空間，只想挑起分化、破壞團結，令人遺憾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為
4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝
楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人
楊柳颱風狂襲　「5猴衝海邊觀浪」
楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警
颱風掀巨浪！海洋音樂季舞台遭吞沒
快訊／狂風猛灌高雄！又有路樹倒塌　女騎士被砸中
LIVE／楊柳登陸「南高屏國家警報響」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為聖女

朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

嗆鄭麗君關稅記者會如廢話　朱立倫：台灣到底付出多少是黑箱

怕擋李進勇才不讓黃國昌會前受訪？　中選會：誤會！沒規定時間

「擔任黨主席跟落跑市長無關」　許淑華：盧秀燕823後一定要表態

黃國昌核三公投辯論狂嗆賴清德　綠提數據：核電不應訴諸散布謠言

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

散播疑美論最大受益是中國　林飛帆：孤立台灣然後回到一中框架

迎戰2026地方選舉　民眾黨選舉決策委員會名單公布

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為聖女

朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

嗆鄭麗君關稅記者會如廢話　朱立倫：台灣到底付出多少是黑箱

怕擋李進勇才不讓黃國昌會前受訪？　中選會：誤會！沒規定時間

「擔任黨主席跟落跑市長無關」　許淑華：盧秀燕823後一定要表態

黃國昌核三公投辯論狂嗆賴清德　綠提數據：核電不應訴諸散布謠言

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

散播疑美論最大受益是中國　林飛帆：孤立台灣然後回到一中框架

迎戰2026地方選舉　民眾黨選舉決策委員會名單公布

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

中華資安上半年EPS達6.01元創新高　預計第三季上市

北流TMEX掀音樂狂潮！　「4超狂卡司」曝光免費開唱

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　醫生：最嚴重致命

Z世代狂搜的保養療程！聲量暴增143%、淚溝眼袋也超夯

楊柳飆速中！粉專示警「北北基下班時段風最猛」：大家自求多福

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世　愛夫痛哭：一定養好4歲兒

渣打集團進行永續調查　逾8成台灣高資產族群對永續投資、轉型投資感興趣

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

趕在美俄峰會前！　歐洲領導人、澤倫斯基今「與川普視訊會談」

李多慧進軍影壇拍鬼片「和徐若瑄演母女」！　語出驚人：想跟鬼聊天

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

政治熱門新聞

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

周春米：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

內閣改組時間點曝！　這幾位首長被點名

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書被洗版

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

行政院「倒掛國旗」20分鐘　發言人：操作疏失

林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰：9月前不可能

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

更多熱門

相關新聞

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

經濟部長郭智輝12日質詢時被問到「屏東恆春半島民眾，有高達75%居民贊成核三延役」，竟稱「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持」，引起朝野痛批。民進黨立委王世堅今（13日）受訪時也怒斥，郭智輝言論非常可惡，傲慢無知、自以為是，怎麼可以用一點點補助金當合法使用的藉口跟遮羞布？如果給回饋金一切就可以合理使用，那還得了？比方說焚化爐、污水處理廠等等，難道民眾可以不要回饋金、集資請政府拔回去嗎？請郭智輝做一天和尚敲一天鐘，「好不容易說你進步，結果死性不改！」

迎戰2026地方選舉　民眾黨選舉決策委員會名單公布

迎戰2026地方選舉　民眾黨選舉決策委員會名單公布

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

可退新北市長選舉？　黃國昌：有最大誠意跟國民黨尋求合作可能性

可退新北市長選舉？　黃國昌：有最大誠意跟國民黨尋求合作可能性

黃智賢痛批：賴清德沒有病識感、失去對社會感知　連回應民意都無能

黃智賢痛批：賴清德沒有病識感、失去對社會感知　連回應民意都無能

關鍵字：

公投民進黨民眾黨核能黃國昌核三延役

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面