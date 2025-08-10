女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動：彼此尊重

▲店員非常有耐心的為疑似自閉症患者結帳。（圖／翻攝wbt.0527 Threads）

圖文／CTWANT

近日一名網友在社群分享，一名女子在櫃台結帳非常嚴謹，而女子疑似是一名自閉症患者。對此，店員也說，「她自己也不願意讓自己這樣，希望社會的各界都能夠正式這個問題。」網友也紛紛大讚，「我的天這店員脾氣超好」、「每個程序都要講一遍」。

原PO在Threads發文表示，「買東西可是很莊重的一件事」。從影片中可見，女子結帳是一直確認每項商品的金額，並要店員講出價格，而店員也非常有耐心的解釋，女子向她道謝，但整個結帳過程也變得十分繁瑣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片一出，不少網友紛紛留言「我的天這店員脾氣超好」、「每個程序都要講一遍」、「這是自閉症行為，他們做事情都是一步一步來，不能出錯，思緒被打亂會不知道下一步要怎麼做」、「我覺得店員跟客人都蠻厲害的耶，他們兩個的情緒都非常穩定，雖然在不同的世界裡，但都尊重彼此。」

也有其他店員網友說，「我遇過她幾次，她會先在門口大喊店員在嗎？請提供消毒用的酒精，你拿過去之後她會要求特定的方式要按照她的方式幫她噴，她覺得很髒的東西她都不碰，但會叫你拿。」

對此，該名店員也留言回應，「我只是做了我該做的事情，其實遇到這個狀況 多了份愛心跟耐心，她自己也不願意讓自己這樣，希望社會的各界都能夠正視這個問題，社會上還有很多需要幫助的人，也希望大家遇到都能夠多份關懷。」

延伸閱讀

▸ 2男女殺同居男「伴屍生活15個月」 遺體被塞地板下慘變白骨

▸ 專挑高齡鰥夫下手！伊朗「黑寡婦」靠婚姻謀奪遺產 22年至少害死11任丈夫

▸ 原始連結