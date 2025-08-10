85歲寡婦確診愛滋病　醫震驚：20年沒性生活！感染源成謎

▲韓國一名85歲婦人罹患愛滋病，但丈夫已經過世20年，而且她也沒有性行為。（示意圖／翻攝自photoAC）

愛滋病毒會經由體液及血液的交換感染，因此安全性行為很重要。不過韓國農村有一名80多歲婦人，在丈夫過世後將近20年沒有性生活，卻感染了愛滋病毒，震驚醫學界。

愛滋病是後天免疫缺乏症候群，該病尚無有效的治療方法，一旦感染就會終身攜帶，但經過妥善治療，可以得到控制。在韓國，感染者大多集中在20多歲至40多歲。

根據國際學術期刊《臨床病例報告》，當地一家醫院的醫護人員報告這起案例，一名85歲婦人在接受淋巴癌化療期間，血液檢測確診愛滋病毒陽性。詭異的是，婦人的丈夫大約在20年前因心臟病去世，之後她就獨自在農村生活，這幾年也沒有性行為，感染途徑成謎。

婦人的丈夫曾因心臟病住院，接受各種檢查和治療，但家人認為感染愛滋病的可能性很低，過去也從未接受過手術、住院治療、輸血、注射、針灸、刺青，或任何可能具有傳染性的醫療或手術。

至於婦人的2個兒子，愛滋病毒檢測結果均呈現陰性，目前和她分開居住。即使如此，醫護人員高度懷疑婦人丈夫的感染很可能發生在幾年前，因為分化群4（CD4）的數值和病毒量都很高，目前僅知道的公開訊息，性生活、輸血或手術等潛在原因都沒得到確認。

醫護團隊強調，比感染途徑更重要的是，老年人愛滋病毒診斷的盲點。將老年人排除在性生活之外，或不把愛滋病視為年老疾病的偏見，可能是導致診斷延誤的主要因素，而社會孤立和低健康素養也是原因。

這起病例證明老年人愛滋病檢測的重要性，醫療團隊指出，一般會以為愛滋病治療會因年齡增加效果變差，但這是錯誤觀念。據了解，這名婦人對抗病毒治療的反應很好，免疫力也在逐漸恢復。

