「台版迪士尼」內部曝光！　驚見護城河、通天樹

「歐樂沃築夢城堡」城堡主人毛榮海介紹，城堡上的雕塑裝飾除了融入在地特產蘭花及稻米，還可見希臘神話中的守護神獅鷲。（圖／黃威彬攝）

▲「歐樂沃築夢城堡」城堡主人毛榮海介紹，城堡上的雕塑裝飾除了融入在地特產蘭花及稻米，還可見希臘神話中的守護神獅鷲。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

嘉義新景點「歐樂沃築夢城堡」，粉紅色建築外觀頂著藍色尖塔，在網路上被形容是「台版迪士尼」，終於在8月1日與大家見面。這座城堡的主人，是嘉義大林土生土長的翰億美術創辦人毛榮海，試營運前夕，他親自帶領CTWANT記者，介紹他耗費10年才完成的城堡作品，「我想告訴大家，台灣人也會蓋城堡！」

今年59歲的毛榮海，曾經參與劍湖山、義大世界、上海迪士尼的主題園區設計及施工，人稱「城堡大師」的他，過去都是幫別人蓋城堡，這次他回到故鄉嘉義大林鎮為自己一圓城堡夢。

7月初的一個平日上午，毛榮海在占地4150坪的「歐樂沃築夢城堡」接受CTWANT獨家專訪，除了工程人員忙進忙出加緊趕工，無時無刻可見民眾在城堡外「站崗」。

這座粉紅夢幻城堡，由毛榮海一手繪圖設計、施工打造，雖然外觀為歐式古堡，但卻藏有毛榮海對家鄉的情感，他大手一揮，指著城堡上的裝飾，要記者仔細瞧瞧，城堡窗戶上的3個金色雕塑，從左到右是稻米、蘭花、梅花，因為大林產稻米與蘭花，隔壁的梅山鄉則以梅花聞名。

另外，為呼應大林鎮人口數，尖塔上的金蘭花則以2.9萬片金箔打造，毛榮海希望讓世界看見家鄉蘭花產業，特別放在制高點。講話憨慢但很實在的毛榮海說，「歐樂沃城堡就是實現大家兒時夢想，充滿歡樂、夢幻的地方。」為此，他還砸重金買下一個旋轉木馬。

城堡園區可分為瑪雅物語、築夢城堡、普羅旺斯小鎮3大主題區，CTWANT記者跟隨城堡主人的腳步，先是轉進右方巧克力觀光工廠的瑪雅物語。

「這邊是製程區，可以看巧克力生產過程，也有DIY課程，走廊上的壁畫雕刻則是瑪雅文化的圖騰。」毛榮海指向其中一處壁畫，「這就是瑪雅文化中的可可女神，不是亂畫的，是有考證過的！」

由於城堡位處工業區內，為符合規範，才會有城堡與巧克力工廠的結合，不過比起其他觀光工廠，毛榮海最引以為傲的是文化體驗，除了多處融入在地文化意象，進場遊客還能兌換到一份在地特色甜點「梅香酥」，以及歐樂沃生巧克力、水蜜桃冷泡茶，「我不希望你來照照相就走，你必須來吃我的東西，要體會我們這邊的文化，讓你有東西帶回去，才會記得這裡。」毛榮海說。

沿著建築通道進入城堡，映入眼簾的不是水晶吊燈，而是一棵通天大樹，還有運河、小橋，周邊散落著販賣櫃。如果期待進入城堡後能在水晶吊燈下走紅地毯，那可能會有點失望，因為這裡的布置，比較像是迪士尼的奇幻世界。

城堡共有5層樓，1樓是賣場、2樓為餐廳、3樓宴會廳、4樓兒童遊樂區、5樓為辦公室，8月試營運會先開放1、2樓。毛榮海特別介紹，巨型雕塑藝術「黃金可可樹」跨越了2個樓層，飽滿的可可果實是一個個裝飾燈；而可可樹旁環繞著的運河，則是引入外面的賽納湖湖水穿過城堡再流向外頭，他打趣的說，「以後遊客會看到老闆在護城河上划船而過！」

城堡裡彷彿奇幻世界，有2層樓高的可可樹，還有護城河從下方流過。（圖／毛榮海提供）

▲城堡裡彷彿奇幻世界，有2層樓高的可可樹，還有護城河從下方流過。（圖／毛榮海提供）

城堡外的普羅旺斯小鎮，共規劃9間商店進駐，目前已公告進駐的餐飲品牌有蓫鹿茶莊、多那之咖啡、長崎雞蛋糕、朵喜冰淇淋、法米披薩。

記者跟隨毛榮海腳步停在小鎮的一個巷弄階梯，毛榮海介紹，這是他精心設計的打卡場景，「九重葛盛開時花團錦簇、顏色鮮豔，旁邊放上老爺腳踏車，車籃還有花束的軟布置，是不是很浪漫？」

「社長！」此時熱情高喊聲，打破了記者對於美麗場景的想像，原來是進駐店家蓫鹿茶莊老闆娘小祐在呼喊毛榮海，毛榮海是他在扶輪社的社長。

普羅旺斯小鎮進駐店家蓫鹿茶莊推出歐樂沃限定「遊俠杯」，茶飲能無限暢飲。（圖／黃威彬攝）

▲普羅旺斯小鎮進駐店家蓫鹿茶莊推出歐樂沃限定「遊俠杯」，茶飲能無限暢飲。（圖／CTWANT提供）

小祐表示，很多阿里山小農很辛苦，毛榮海相當照顧在地業者，因此帶大家進駐城堡園區。蓫鹿茶莊特別推出歐樂沃城堡門市限定「遊俠杯」，只要購買隨行杯，在歐樂沃裡茶飲能無限暢飲，出示遊俠杯前往阿里山合作店家還能享有折扣。

毛榮海的翰億美術除了承包海內外多個遊樂園工程，高雄義享天地正門前的裝置藝術「光之雀躍」也是翰億的作品。（圖／翻攝自翰億美術官網）

▲毛榮海的翰億美術除了承包海內外多個遊樂園工程，高雄義享天地正門前的裝置藝術「光之雀躍」也是翰億的作品。（圖／翻攝自翰億美術官網）

嘉義城堡我蓋的2／大埔美工業區藏3座超美莊園　毛榮海砸10億圓城堡夢
星談心／兩度摔落舞台「五臟六腑都在震」　丁噹苦笑：真的是不要命
