李在明特赦名單曝！曹國、尹美香都在列　涉子女入學舞弊與盜領捐款

▲南韓祖國革新黨黨魁曹國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓李在明政府今年6月上台以後，將於8月15日迎來光復節80周年，至於光復節總統特赦名單，也由法務部旗下機構審議中。不過，韓媒爆料，李在明政府研擬特赦曾涉子女入學舞弊的前法務部長曹國、多年盜領慰安婦受害者捐款的前國會議員尹美香，消息一出引發爭議。

根據《韓聯社》，南韓李在明政府迎來上台第一年的光復節總統特赦，對此法務部赦免審查委員會正在擬定特赦名單，外傳祖國革新黨黨代表曹國、曹國的妻子鄭慶心、前首爾市教育監曹喜昖、前國會議員崔康旭、尹美香、SK Networks前會長崔信源等人皆列入今年的總統特赦名單之內。

▼南韓前法務部長曹國之妻、東洋大學教授鄭慶心。（資料照／達志影像）

▲2019年7月，尹錫悅獲文在寅任命為檢察總長時，和時任青瓦台民政首席曹國談笑風生。（圖／達志影像）

據悉，文在寅2017年5月當選南韓總統後，曹國擔任青瓦台總統秘書室民政首席，期間因國民請願等而獲得民眾關注、累積人氣，2019年9月獲文在寅提拔擔任法務部長，誓言完成司法改革，豈料上任後僅1個多月便因醜聞纏身下台，不僅阻礙青瓦台特別監察組調查，更與妻子共謀子女升學舞弊。

最終，曹國在三審被大法院（最高法院）判處2年徒刑定讞，去年12月入獄服刑，並褫奪國會議員資格。另外，共同民主黨籍國會議員崔康旭也涉嫌偽造曹國兒子的實習確認書，因妨礙研究所招生考試而被起訴，最後於2023年獲判8個月徒刑、緩刑2年定讞。

▼慰安婦被害者李容洙曾於2020年5月召開記者會痛批尹美香。（圖／達志影像）

▲南韓國會議員尹美香曾召開記者會，澄清慰安婦機構財務不透平等問題（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《朝鮮日報》則指出，涉嫌長期濫用慰安婦機構募款、侵占盜領捐款達8000萬韓元等8項罪嫌的無黨籍國會議員尹美香（來自共同民主黨），遭到慰安婦受害者李容洙於2020年召開記者會控訴，在國會議員任期結束後，去年11月被大法院判處1年6個月徒刑、3年緩刑，儘管如今處於緩刑狀態，仍被法務部赦免審查委員會列入特赦名單。

依照南韓憲法規定，赦免權為總統的固有權限，首先經由法務部赦免審查委員會篩選可獲赦免的建議對象，由法務部長向總統匯報，最終於12日在國務會議上針對特赦名單進行審議和表決，並確認特赦名單。