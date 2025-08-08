　
國際

「娶韓國女性要有房」8000韓男不捲了！　砸錢跑日本相親

韓國男性往返日本相親的人數激增。（Pexels提供）

▲韓國男性往返日本相親的人數激增。（Pexels提供）

圖文／鏡週刊

結婚率和生育率下降成為亞洲各國的難題，近日不少韓國男性因為在國內結婚壓力太大，選擇放棄和同國家的女性結婚，轉而砸重金頻繁往來日本參與相親活動。

根據日本媒體《TBS NEWS DIG》報導指出，近日希望和日本女性結婚、向婚姻中介所提出赴日相親的韓國男性人數遽增，根據專門撮合日韓婚姻的中介所指出，實際約有8000名韓國男性提出申請，日本記者也實際跟拍一場在日本的相親活動，當天參與者是來自韓國35歲的河先生。

河先生為了和心儀的日本女性配對成功，把相親地點約在女方喜歡的抹茶咖啡館，並特地學了簡單的日文自我介紹，「我在韓國一家製造飛機的公司從事研發工作。」他還送上自己工作中涉及的戰鬥機徽章，展示自身的魅力。光是婚姻中介所的入會費、往返日本的旅費和理髮和服裝等花費，加起來已經超過100萬日圓。

河先生向記者表示，在韓國的文化裡，結婚由男性準備房子是理所當然的事，雖然自己希望盡快結婚，但以目前的存款而言，在韓國40歲以前是很難結婚的，他認為日本女性對男性經濟負擔的要求較低，所以決定到日本尋找結婚對象。

結婚中介所的洪姓代表分析，韓國結婚文化中男性沉重的經濟負擔是一大障礙，導致韓國男性放棄在韓國結婚，他們認為日本女性更願意「一起努力」，所以才會提出申請到日本相親。

記者也採訪與韓國男性相親的日本女性，受到韓流文化影響，日本女性也對韓國男性抱有相當大的好感，表示「不管在韓劇還是現實生活中，都看得出來韓國男性是那種會靠自己完成事情、很完美的形象。」專家指出，特別是在年輕世代，對與韓國人結婚沒有排斥感的女性正在增加。

不過河先生這次赴日的相親活動，雖然與8位日本女性見面，仍遺憾尚未找到理想的結婚對象，他樂觀表示「今後我也會積極地繼續相親」。


