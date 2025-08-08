　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

▲▼日本鹿兒島縣霧島市因暴雨發生淹水和土石流。（圖／翻攝自X）

▲日本鹿兒島縣霧島市因暴雨發生淹水和土石流。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本九州近來受鋒面與暖濕氣流影響，鹿兒島縣今（8）日凌晨遭線狀雨帶襲擊，導致多地爆發罕見暴雨災情。日本氣象廳清晨針對霧島市發布「大雨特別警報」，呼籲當地民眾注意性命安全。霧島市福山地區12小時內降下495mm雨量，不但創下歷史新高，也相當於平常8月整整1.5倍的月降雨量。

根據《日本放送協會》，鹿兒島縣在暴雨襲擊後災情頻傳，姶良市消防單位指出，8日清晨4時45分接獲一通求救電話，指白男地區一處民宅遭後方山坡滑落的土石流掩埋，造成房屋倒塌。搜救人員隨即救出屋內兩名女性傷者，分別為一名高齡女性與一名30多歲女子，送醫時皆仍有意識，但傷勢情況不明。

而在姶良市加治木町，清晨約5時半民眾拍到一輛黑色汽車墜入暴漲的網掛川，車燈仍亮，現場畫面顯示整條河川水流混濁、流速驚人。拍攝者表示，該處原本有約150公分高的混凝土堤防，疑似遭洪水沖毀，驚呼，「住了20幾年從沒看過這種景象」。

霧島市與周邊地區多處同樣傳出嚴重淹水。市府指出，截至清晨6時40分，已接獲數起一樓進水與地下浸水通報，市府前方道路亦告積水。畫面顯示，住宅區、停車場與道路幾乎完全浸泡在褐色濁水之中。當地居民表示，從前一晚雨勢就不斷加劇，幾乎分不清道路與排水溝的界線，擔心房屋進水而全家避難至鄰近小學。

薩摩川內市祁答院地區也有一棟住宅一樓淹水，所幸屋主已提早撤離至親戚家中；曽於市同樣接獲多起地基浸水通報，市府正加緊確認受災範圍。鹿兒島縣各地河川水位暴漲，多條道路被迫中斷，部分堤防甚至被洪水沖毀。

預報指出，造成暴雨的鋒面未來仍將停滯在九州地區。日本氣象廳預估，至明（9）日清晨前，南九州仍將有200mm降雨，北九州則有120mm，之後24小時內可能再增150mm。特別是在鹿兒島縣（不含奄美地區）與宮崎縣等地，數小時內仍有可能再次形成線狀降水帶，導致災情進一步惡化。

針對當前災情，日本首相石破茂8日上午8時進入首相官邸時向媒體表示，政府正全力掌握地方狀況、發送警訊，並支援災後應變及避難行動。他強調，「發布特別警報的地區民眾面臨生命危險。避難方式應依地點而定，有時不離開反而更安全」，並承諾政府將持續嚴陣以待，「全力確保國民生命安全」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
跟女友吵架氣炸！　21歲男墜樓亡
川普懸賞15億！　要抓委內瑞拉總統
民進黨性平部遭洗版！　支持者狂轟內鬼下台
普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆
千萬豪宅淪惡臭垃圾山！　Google地圖見奇景
快訊／台積電3內鬼正面照曝！
自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉：昨天下午才知道
徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」今都戴口罩上班

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

發錢了！OpenAI砸重金「員工每人爽領4470萬元」　防堵人才被挖角

美中關稅大限倒數　美商務部長：「可能再延90天」有望達協議

一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」　柬總理盛讚：阻止毀滅性衝突

強攻加薩？衛星照曝以軍大規模集結　川普、納坦雅胡通話大吵

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

別再羨慕「躺下秒睡」！那其實是身體在求救　專家揭2健康警訊

卡關近20年！　南韓考慮解禁Google地圖

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

發錢了！OpenAI砸重金「員工每人爽領4470萬元」　防堵人才被挖角

美中關稅大限倒數　美商務部長：「可能再延90天」有望達協議

一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」　柬總理盛讚：阻止毀滅性衝突

強攻加薩？衛星照曝以軍大規模集結　川普、納坦雅胡通話大吵

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

別再羨慕「躺下秒睡」！那其實是身體在求救　專家揭2健康警訊

卡關近20年！　南韓考慮解禁Google地圖

唐西奇狂減14公斤全面進化　湖人助教：NBA當今最強1對1球員

快訊／刑事局9高階警官人事異動　下周將統一辦理離到職

快訊／雲豹到楊梅打交流賽　高錦瑋率隊力抗日本職籃熊本Volters

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

快訊／88快速道路拖板車猛撞...倒楣廂型車側翻　傷者送醫搶救

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男「不久後墜樓」　送醫搶救無效亡

天選之人「現在才中鏢新冠」　他慘曝症狀！PTT驚：靠1物超快見效

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

萬華西昌街夜市藏「千歲賭場」36人被逮　最幼齒的已59歲

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　ESPN預測他這樣投

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

國際熱門新聞

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

拍到「漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻

美商長：川普聽黃仁勳意見　在美建廠不課稅

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

關稅協商大出包！日經濟大臣急磋商

日本第一Coser「泡湯美照」　一語雙關戳宅男

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

美股震盪超過700點！　台積電ADR漲4.87%

變態男夜店猥褻！超兇女舞者「美腿踹飛臉」

美對金條課稅　顛覆全球黃金市場！

更多熱門

相關新聞

躺下5分鐘內入睡　恐是健康警訊

躺下5分鐘內入睡　恐是健康警訊

「秒睡」其實不是幸福，是警訊！你是不是也是那種一上床就睡著，朋友都笑你「根本是睡神」的那種人？等等，專家說這不值得高興，反而要小心是身體在抗議！

卡關近20年！　南韓考慮解禁Google地圖

卡關近20年！　南韓考慮解禁Google地圖

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

2台人闖基地偷拍　韓批「惡劣」判決出爐

2台人闖基地偷拍　韓批「惡劣」判決出爐

關鍵字：

日韓要聞日本鹿兒島縣霧島市暴雨線狀降雨帶

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面