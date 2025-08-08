一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

▲日本鹿兒島縣霧島市因暴雨發生淹水和土石流。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本九州近來受鋒面與暖濕氣流影響，鹿兒島縣今（8）日凌晨遭線狀雨帶襲擊，導致多地爆發罕見暴雨災情。日本氣象廳清晨針對霧島市發布「大雨特別警報」，呼籲當地民眾注意性命安全。霧島市福山地區12小時內降下495mm雨量，不但創下歷史新高，也相當於平常8月整整1.5倍的月降雨量。

根據《日本放送協會》，鹿兒島縣在暴雨襲擊後災情頻傳，姶良市消防單位指出，8日清晨4時45分接獲一通求救電話，指白男地區一處民宅遭後方山坡滑落的土石流掩埋，造成房屋倒塌。搜救人員隨即救出屋內兩名女性傷者，分別為一名高齡女性與一名30多歲女子，送醫時皆仍有意識，但傷勢情況不明。

而在姶良市加治木町，清晨約5時半民眾拍到一輛黑色汽車墜入暴漲的網掛川，車燈仍亮，現場畫面顯示整條河川水流混濁、流速驚人。拍攝者表示，該處原本有約150公分高的混凝土堤防，疑似遭洪水沖毀，驚呼，「住了20幾年從沒看過這種景象」。

霧島市與周邊地區多處同樣傳出嚴重淹水。市府指出，截至清晨6時40分，已接獲數起一樓進水與地下浸水通報，市府前方道路亦告積水。畫面顯示，住宅區、停車場與道路幾乎完全浸泡在褐色濁水之中。當地居民表示，從前一晚雨勢就不斷加劇，幾乎分不清道路與排水溝的界線，擔心房屋進水而全家避難至鄰近小學。

薩摩川內市祁答院地區也有一棟住宅一樓淹水，所幸屋主已提早撤離至親戚家中；曽於市同樣接獲多起地基浸水通報，市府正加緊確認受災範圍。鹿兒島縣各地河川水位暴漲，多條道路被迫中斷，部分堤防甚至被洪水沖毀。

預報指出，造成暴雨的鋒面未來仍將停滯在九州地區。日本氣象廳預估，至明（9）日清晨前，南九州仍將有200mm降雨，北九州則有120mm，之後24小時內可能再增150mm。特別是在鹿兒島縣（不含奄美地區）與宮崎縣等地，數小時內仍有可能再次形成線狀降水帶，導致災情進一步惡化。

針對當前災情，日本首相石破茂8日上午8時進入首相官邸時向媒體表示，政府正全力掌握地方狀況、發送警訊，並支援災後應變及避難行動。他強調，「發布特別警報的地區民眾面臨生命危險。避難方式應依地點而定，有時不離開反而更安全」，並承諾政府將持續嚴陣以待，「全力確保國民生命安全」。