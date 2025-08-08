別再羨慕「躺下秒睡」！那其實是身體在求救　專家揭2健康警訊

▲「5分鐘就睡著，其實不是福氣，是疲勞過頭！」專家提醒，秒睡可能是自律神經出問題的表現。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

「秒睡」其實不是幸福，是警訊！你是不是也是那種一上床就睡著，朋友都笑你「根本是睡神」的那種人？等等，專家說這不值得高興，反而要小心是身體在抗議！

日本知名主持人羽鳥慎一最近就在節目上提到，他躺床不到5分鐘就能立刻入眠，結果現場的醫師一聽立刻搖頭：「這不是好事，這是身體快撐不住的表現！」

睡眠專家梶本修身指出，快速入睡代表的是「交感神經疲勞」，身體已經累到無法維持清醒、只想趕快關機，這不是放鬆，而是「像昏倒一樣」地睡著。

睡眠負債的8項警訊，你中幾項？

節目中也列出一份睡眠品質不佳的自我檢查清單，符合越多項，代表你可能「睡錯了」：

坐電車或公車時很容易睡著 躺床5分鐘內就入睡 半夜會醒來2次以上 起床後4小時仍覺得疲倦 假日睡比平日多2小時以上 一早醒來還是覺得沒睡飽 平日靠鬧鐘也叫不起來 下午容易打瞌睡、無法集中精神

羽鳥慎一本人就中了第2點（秒睡）和第5點（假日補眠），等於已經是睡眠債初期。

「補眠」其實無效！大家常會說「平日睡不夠，假日睡回來就好」，但專家指出，假日睡太多會打亂生理時鐘，影響接下來幾天的入睡節奏，等於是愈補愈糟。

「5分鐘睡著」與腎上腺疲勞有關？營養顧問Matuzaki過去也曾指出，從交感神經（清醒）切換到副交感神經（放鬆），需要約 5～25分鐘。

所以當你「秒睡」，可能不是你入眠快，而是因為壓力太大、血糖波動、腎上腺疲勞，導致身體像突然斷電一樣睡著。

這種情況下的人，也常會：半夜醒來、做夢多、磨牙、清晨早醒等。簡單說，就是陷入「看似秒睡、實則淺眠」的惡性循環。

能夠慢慢睡著、熟睡到天亮，才是真的好眠！如果你中了幾項指標，或覺得自己雖然睡很快，但怎麼睡都不夠、白天還是累，就該考慮調整作息、減少壓力，甚至尋求醫師或營養師的協助。



