國際

尹錫悅頑強抵抗逮捕！獄警「連人帶椅」扛走慘摔痛爆　金建希遭聲押

▲▼南韓特檢5日再度傳喚尹錫悅進行偵訊。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅入獄後仍不願配合特檢偵訊。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最終遭到罷免，而他過往也因與妻子金建希透過政治掮客明泰均介入黨內選舉提名，以及透過統一教核心人物收賄，遭到特檢組偵辦調查。昨（7）日，特檢組前往看守所執行法院簽下的逮捕令，豈料卻遇尹錫悅頑強抵抗，以失敗收場。

根據《韓聯社》，針對尹錫悅、金建希夫婦透過政治掮客明泰均介入國民力量黨內國會議員候選人提名一事，南韓檢方另成立特檢組（金建希案）偵辦，以前首爾中央地方法院院長閔中基指揮調查，由於尹錫悅關押進首爾看守所後屢次不配合檢方偵訊，因此法院再度簽下逮捕令狀，繼本月1日逮捕行動失敗後，特檢組7日再度前往執行。

據悉，1日特檢組前往首爾看守所執行逮捕行動時，尹錫悅在獄中脫掉囚衣、裸身躺在地板頑強抵抗，使得第一次逮捕行動宣告失敗。由於尹錫悅屢次不配合偵訊，因此特檢組研擬再度向法院申請逮捕令狀，或是在未成功進行任何面對面偵訊的情況下，直接交由法院進入審理程序。

▲▼尹錫悅、金建希鶼鰈情深。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、金建希鶼鰈情深。（圖／達志影像／newscom）

閔中基所帶領的金建希案特檢組發表聲明，「（7日）上午8時25分，指揮特檢組再度前往首爾看守所執行逮捕令，儘管依法行使物理力量，但卻遭到前總統尹錫悅頑強抵抗，擔憂可能會造成尹錫悅受傷，最後才在各方建議下，於上午9時40分停止執行逮捕令。」

不過，尹錫悅所聘請的辯護律師團卻控訴特檢組「執法過當」，表示現場有10多名獄警衝過來拉扯坐在椅子上的尹錫悅，並強拉尹錫悅的四肢，試圖連同椅子強行押解上車，「過程中導致尹前總統慘摔跌坐在地，造成腰部和手臂疼痛不堪，必須前往醫務室接受治療。」

尹錫悅律師團怒控，「你們把人關進豬籠裡，這個特檢來打一下、那個特檢來了又打一下！再怎麼說，他還是前總統，希望你們別太超過。就算是一般的囚犯或殺人犯，我也沒看過有人被這樣對待。」

▼政治掮客明泰均。（圖／達志影像）

▲▼政治掮客明泰均。（圖／達志影像）▲▼南韓前第一夫人金建希6日前往接受特檢組偵訊調查。（圖／VCG）

▲南韓前第一夫人金建希6日前往接受特檢組偵訊調查。（圖／VCG）

另外，金建希過去涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利，透過政治掮客明泰均無償提供民調，並介入2022年補選、2024年國會議員選舉（總選）國民力量黨內候選人提名，且2022年4到8月透過「乾津法師」全盛培從統一教收受多款奢華名牌禮物，因此特檢組於7日向法院聲請羈押令狀。

閔中基所指揮的金建希特檢組7日下午1時21分發表聲明，指出金建希涉嫌違反資本市場法、政治資金法、特定犯罪加重處罰法等，並表示金建希上周接受特檢傳喚偵訊時否認部分嫌疑，有逃亡串證之虞，因此才聲請羈押。

報導指出，一旦法院同意簽下羈押令狀，將會成為南韓憲政史上首次「前總統夫妻倆」一同淪為階下囚的案例。

08/07 全台詐欺最新數據

一夜暴雨狂炸495mm！日鹿兒島土石流房屋塌

一夜暴雨狂炸495mm！日鹿兒島土石流房屋塌

日本九州近來受鋒面與暖濕氣流影響，鹿兒島縣今（8）日凌晨遭線狀雨帶襲擊，導致多地爆發罕見暴雨災情。

躺下5分鐘內入睡　恐是健康警訊

躺下5分鐘內入睡　恐是健康警訊

卡關近20年！　南韓考慮解禁Google地圖

卡關近20年！　南韓考慮解禁Google地圖

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

2台人闖基地偷拍　韓批「惡劣」判決出爐

2台人闖基地偷拍　韓批「惡劣」判決出爐

