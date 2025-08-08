　
國際

卡關近20年！　南韓考慮解禁Google地圖

▲▼南韓,首爾,旅遊,遊客。（圖／路透）

▲去年旅客對Google Maps功能受限的抱怨增加71%，其中有三成與導航無法使用有關。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南韓政府預計將於11日決定，是否允許Google將該國詳細地圖資料輸出至海外伺服器，若開放通過，旅客與在地用戶將能透過Google地圖享有完整導航與即時路線規劃功能，結束多年來「查得到地點卻走不了路」的尷尬情況。

根據《衛報》報導，這場牽涉將近20年的爭議，核心在於如何在數位主權與經濟開放之間取得平衡。支持者認為，開放Google地圖有助促進觀光與創新，而反對者則擔心外資壟斷市場，重創本土產業。

目前Google地圖在全球大多數地區都能正常運作，但在南韓、中國與北韓等地卻功能受限。儘管Google已向南韓當地業者取得地圖授權，但僅能用於顯示地標與商家資訊，無法提供路線導航，成為不少外國遊客抱怨的痛點。

在地業者反彈：Google恐壟斷市場

南韓地圖市場長年由兩大本土平台Naver與Kakao主導，兩家公司依照法規，將所有地圖資料儲存在國內伺服器中，形成強大在地數位生態系。政府也以國安為由，多次駁回Google的數據出口申請。

Google則主張，若無法透過其全球伺服器處理資料，將無法為全球數十億用戶提供即時導航服務。該公司表示，所要求的地圖資料已通過安全審查，敏感地點亦已移除，若政府要求，也願意模糊處理衛星圖像中的敏感設施。

儘管如此，來自本地的反對聲浪依舊強烈。代表2600家業者的大韓空間資訊測量製圖協會（KASM）指出，在239家會員中，有九成反對政府開放。該會主席金錫鍾（Kim Seok-jong）警告，若准許Google取得資料，恐導致「產業毀滅」。

部分專家也憂心，一旦開放Google，可能為其他外資公司鋪路，尤其是中國企業。據悉，Apple也曾提出類似申請。

▲▼導航,google地圖,開車,問路。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google地圖在南韓、中國與北韓等地卻功能受限。（圖／達志影像／美聯社）

資料中心爭議未解　Kakao火災事件成警訊

南韓政府曾提議，若Google願在本地設立資料中心，便可取得地圖存取權，但Google仍堅持需使用全球伺服器處理數據，雙方僵局未解。

此外，2022年Kakao資料中心一場大火，導致南韓數百萬用戶無法使用地圖、通訊與叫車服務，也凸顯將數據集中於本地伺服器的潛在風險。

這起風波，也在美韓貿易談判中延燒。美國將南韓的地圖限制列為「非關稅貿易障礙」，並於近期協商中將預定25%關稅下調至15%。南韓總統李在明預計近期前往白宮，與美國總統川普會晤。

Google強調合作意願　觀光業者盼早日解套

根據南韓觀光公社統計，去年旅客對Google Maps功能受限的抱怨增加71%，其中有三成與導航無法使用有關。

義大利旅客Francesco受訪時直言，他在首爾旅遊時發現Google Maps無法提供步行路線，感到相當不便，「明明用Google找到餐廳，卻還得跳去Naver Maps看路線」。來自法國的Loic則表示，這項限制「感覺比較像是保護本地業者」。

不僅觀光客困擾，新創業者與科技倡議者也認為，若無法接軌全球標準平台，南韓將難以開發出具競爭力的數位服務，進一步影響產業成長。

南韓交通部目前未對此作出回應。Google則表示，公司與在地政府密切合作，致力於讓Google地圖成為「幫助在地居民與旅客安心探索世界」的工具。

08/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳颱風2劇本！　粉專估「接近台灣達中颱以上」
台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同
67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線
趙露思直播奇蹟！隨手一撕「店家1天訂單8年總和」　負責人驚呆
日史上第一位「台灣專屬AV女優」出道！　她爆哭：夢想成真
快訊／台積電再創天價！　台股上漲逾120點

