　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

▲▼ 委內瑞拉現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬杜洛被川普政府指控是全球最大毒梟之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國川普政府8日宣布懸賞5000萬美元（約台幣15億元），徵求能夠逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的資訊與線索。司法部長邦迪（Pam Bondi）痛批這名獨裁者是「全球最大毒梟之一」，並且對美國國安構成威脅。

邦迪在X發布影片聲明指出，馬杜洛利用阿拉瓜火車幫（Tren de Aragua）、錫納羅亞集團（Sinaloa）、太陽毒梟集團（Cartel of the Suns）等外國恐怖組織，「將致命的毒品和暴力帶進我們的國家。」

美國緝毒署（DEA）迄今已查獲30噸與馬杜洛集團有關的古柯鹼，其中將近7噸與他本人直接相關，成為委內瑞拉和墨西哥販毒集團的主要收入來源。

 
此外，與馬杜洛走私計畫有關的古柯鹼，經常摻雜芬太尼（fentanyl），導致「無數美國人的生命被毀滅或損失」。芬太尼是一種合成類鴉片止痛劑，藥效比海洛因強上數倍，它所引發的藥物過量問題，每年在美國奪走數萬條人命。

邦迪透露，美國司法部已經扣押價值7億多美元的馬杜洛資產，包括2架私人飛機與9輛汽車，「但馬杜洛的恐怖統治仍在持續中。他是世上最大的毒梟之一，也對我們的國家安全構成威脅。在川普總統的領導下，馬杜洛絕不會逃脫正義制裁，並且必須為自己卑鄙的罪行負責。」

早在2020年3月，馬杜洛就被紐約南區聯邦法院起訴，罪名包括毒品恐怖主義、共謀走私古柯鹼、持有機關槍與破壞性裝置等。川普第一屆任期時，對馬杜洛懸賞1500萬美元，拜登政府今年1月將金額提高至2500萬美元，川普回鍋白宮之後，又在本周四把懸賞金額翻倍加碼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女友拒口交他竟下藥性侵！　丟800萬想和解：別毀了我
若綺40歲宣布懷孕　激動哭了：原本狀況不是太理想
快訊／試管拼2年！　嚴爵宣布終於要當爸爸了
楊柳1走法可能發警報！　氣象署：讓它飛一會
快訊／若綺懷孕！　楊昇達曬超音波照：我要當爸爸了
「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川回應了
川普關稅「重擊2國」　彭博：習近平成最大贏家
獨／與大咖同台！男演員強吻女學生舔胸逼抓鳥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AI大進化「連CEO也丟飯碗」　前Google高層：失業潮最快2年來襲

台積電豁免也沒用？川普半導體關稅「重創台灣」　彭博：出口減34%

機器人「AI人性化」伸鹹豬手　正妹下體被偷襲！這一幕百萬人關注

以色列批准「接管加薩市」計畫　終戰5大原則曝光

川普關稅重擊「這2國」　彭博：習近平成最大贏家

美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝　以色列撤出黎巴嫩

川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

發錢了！OpenAI砸重金「員工每人爽領4470萬元」　防堵人才被挖角

美中關稅大限倒數　美商務部長：「可能再延90天」有望達協議

一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

AI大進化「連CEO也丟飯碗」　前Google高層：失業潮最快2年來襲

台積電豁免也沒用？川普半導體關稅「重創台灣」　彭博：出口減34%

機器人「AI人性化」伸鹹豬手　正妹下體被偷襲！這一幕百萬人關注

以色列批准「接管加薩市」計畫　終戰5大原則曝光

川普關稅重擊「這2國」　彭博：習近平成最大贏家

美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝　以色列撤出黎巴嫩

川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

發錢了！OpenAI砸重金「員工每人爽領4470萬元」　防堵人才被挖角

美中關稅大限倒數　美商務部長：「可能再延90天」有望達協議

一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

大谷翔平全明星紅毯幕後故事？　「細節」搭配真美子演繹甜蜜默契

捷運警休假搭捷運捕偷拍狼　來不及關機...手機藏海量「褲縫照」

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

廣末涼子追撞車禍「車速165公里」　網驚：追上大谷翔平…飆車原因曝

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

分手賢奎瘋傳1年！海恩狠下心及腰長髮全剪了　近況曝：和自己達共識

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

關稅衝擊「藥價」上漲　邱泰源：短期會有影響

泰國「重啟」軍購中國潛艦案　拋棄德製改選陸製柴電發動機

AI大進化「連CEO也丟飯碗」　前Google高層：失業潮最快2年來襲

【燈桿整根歪掉】高雄大貨車忘收吊臂…結果GG了

國際熱門新聞

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

拍到「漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻

美商長：川普聽黃仁勳意見　在美建廠不課稅

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

關稅協商大出包！日經濟大臣急磋商

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

日本第一Coser「泡湯美照」　一語雙關戳宅男

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

變態男夜店猥褻！超兇女舞者「美腿踹飛臉」

美股震盪超過700點！　台積電ADR漲4.87%

更多熱門

相關新聞

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」

柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）7日宣布，他已向挪威諾貝爾委員會遞交提名信函，推薦美國總統川普（Donald Trump）角逐諾貝爾和平獎，藉此表彰他在柬泰邊境衝突中展現的「非凡政治家風範」。

川普簽命令　退休金帳戶可投資私募、加密幣

川普簽命令　退休金帳戶可投資私募、加密幣

川普提名「聯準會改革派」出任理事

川普提名「聯準會改革派」出任理事

8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁

8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

關鍵字：

懸賞川普馬杜洛毒梟毒品委內瑞拉

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面