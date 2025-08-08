川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

▲馬杜洛被川普政府指控是全球最大毒梟之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國川普政府8日宣布懸賞5000萬美元（約台幣15億元），徵求能夠逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的資訊與線索。司法部長邦迪（Pam Bondi）痛批這名獨裁者是「全球最大毒梟之一」，並且對美國國安構成威脅。

邦迪在X發布影片聲明指出，馬杜洛利用阿拉瓜火車幫（Tren de Aragua）、錫納羅亞集團（Sinaloa）、太陽毒梟集團（Cartel of the Suns）等外國恐怖組織，「將致命的毒品和暴力帶進我們的國家。」

美國緝毒署（DEA）迄今已查獲30噸與馬杜洛集團有關的古柯鹼，其中將近7噸與他本人直接相關，成為委內瑞拉和墨西哥販毒集團的主要收入來源。

此外，與馬杜洛走私計畫有關的古柯鹼，經常摻雜芬太尼（fentanyl），導致「無數美國人的生命被毀滅或損失」。芬太尼是一種合成類鴉片止痛劑，藥效比海洛因強上數倍，它所引發的藥物過量問題，每年在美國奪走數萬條人命。

邦迪透露，美國司法部已經扣押價值7億多美元的馬杜洛資產，包括2架私人飛機與9輛汽車，「但馬杜洛的恐怖統治仍在持續中。他是世上最大的毒梟之一，也對我們的國家安全構成威脅。在川普總統的領導下，馬杜洛絕不會逃脫正義制裁，並且必須為自己卑鄙的罪行負責。」

早在2020年3月，馬杜洛就被紐約南區聯邦法院起訴，罪名包括毒品恐怖主義、共謀走私古柯鹼、持有機關槍與破壞性裝置等。川普第一屆任期時，對馬杜洛懸賞1500萬美元，拜登政府今年1月將金額提高至2500萬美元，川普回鍋白宮之後，又在本周四把懸賞金額翻倍加碼。