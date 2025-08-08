川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」　柬總理盛讚：阻止毀滅性衝突

▲川普被提名角逐諾貝爾和平獎。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）7日宣布，他已向挪威諾貝爾委員會遞交提名信函，推薦美國總統川普（Donald Trump）角逐諾貝爾和平獎，藉此表彰他在柬泰邊境衝突中展現的「非凡政治家風範」。

根據洪瑪內公布的提名信，他盛讚川普的及時干預，「避免了一場可能造成毀滅性後果的衝突，對於防止大量生命損失至關重要，並且為恢復和平鋪平道路」，也是美國總統「在世上最動盪地區緩解緊張局勢」的卓越成就典範之一。

事實上，柬埔寨副總理上周就已經透露提名計畫，同時感謝川普將柬埔寨對等關稅，從原先威脅的49%大幅調降至19%，避免重創當地成衣產業。

今年6月，巴基斯坦就曾表態推薦川普角逐諾貝爾和平獎，以表彰他在協助解決與巴基斯坦與印度衝突的努力。以色列總理納坦雅胡上月也透露，他已提名川普角逐這個獎項。

▲在馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）居中協調之下，泰國與柬埔寨宣布停火。（圖／路透）



川普7月26日分別致電柬泰領袖，成功打破僵局，促成2國在馬來西亞協調下，達成停火協議，結束雙方近年來最激烈的邊境衝突。當時在短短5天內，兩國從輕武器交火迅速升級為重砲轟炸，泰軍更出動F-16戰機空襲，一共造成43人喪生、逾30萬人流離失所。

目前，泰柬兩國已經保證不會恢復敵意行動，並且允許來自東南亞的觀察員入境。