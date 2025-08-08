俄8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁回應

▲川普表示，對俄羅斯的最後通牒是否能夠有所彈性，將取決於普丁如何回應。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普7日表示，對俄羅斯的最後通牒是否能夠有所彈性，將取決於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）如何回應。川普指出，儘管俄羅斯對烏克蘭的軍事行動持續升級，但他不排除未來與普丁直接會談的可能性。

川普在白宮回答媒體提問時強調，若普丁願意與他會面，他將全力促使雙方達成停火協議。他說：「如果俄羅斯方面有意與我會晤，我將全力以赴，力求避免更多無謂的殺戮。」

針對此前美國政府對俄羅斯提出的最後通牒，要求俄羅斯在8月8日前與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨更多制裁，川普表示，這一要求仍視普丁的態度而定。他指出，「最終的決定在於他（普丁）如何回應。」

隨著俄羅斯與烏克蘭衝突持續超過三年，川普上任後已多次表達希望促成俄烏和平，但迄今尚未獲得俄方的重大讓步。

川普表示，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）與普丁當天稍早針對結束俄烏戰爭進行了富有成效的會晤。他還說，可能很快會和普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，商討俄烏議題。

此外，多家美國媒體報導稱，川普與普丁可能會在下週進行峰會。儘管如此，白宮官員透露，根據目前的安排，普丁必須先與澤倫斯基會面，才能安排川普與普丁的會晤。不過，川普對此表示，與澤倫斯基會面並非他與普丁會議的前提。