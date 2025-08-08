　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁回應

▲美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）場邊交談。（圖／路透社）

▲川普表示，對俄羅斯的最後通牒是否能夠有所彈性，將取決於普丁如何回應。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普7日表示，對俄羅斯的最後通牒是否能夠有所彈性，將取決於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）如何回應。川普指出，儘管俄羅斯對烏克蘭的軍事行動持續升級，但他不排除未來與普丁直接會談的可能性。

川普在白宮回答媒體提問時強調，若普丁願意與他會面，他將全力促使雙方達成停火協議。他說：「如果俄羅斯方面有意與我會晤，我將全力以赴，力求避免更多無謂的殺戮。」

針對此前美國政府對俄羅斯提出的最後通牒，要求俄羅斯在8月8日前與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨更多制裁，川普表示，這一要求仍視普丁的態度而定。他指出，「最終的決定在於他（普丁）如何回應。」

隨著俄羅斯與烏克蘭衝突持續超過三年，川普上任後已多次表達希望促成俄烏和平，但迄今尚未獲得俄方的重大讓步。

川普表示，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）與普丁當天稍早針對結束俄烏戰爭進行了富有成效的會晤。他還說，可能很快會和普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，商討俄烏議題。

此外，多家美國媒體報導稱，川普與普丁可能會在下週進行峰會。儘管如此，白宮官員透露，根據目前的安排，普丁必須先與澤倫斯基會面，才能安排川普與普丁的會晤。不過，川普對此表示，與澤倫斯基會面並非他與普丁會議的前提。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本經濟再生大臣赤澤亮正近日出訪美國華盛頓，針對日前美國總統川普新發布的關稅命令，未依循先前兩國協議，導致日本產品被加課15%關稅一事，赤澤親自向美方高層表達強烈不滿。所幸，經過密集會談後，美方承諾將「適時修正」總統令，並追溯至本月7日，退還超收的關稅。

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

