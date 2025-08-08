　
國際 國際焦點 北美要聞

川普提名「聯準會改革派」出任理事　美媒爆：下步恐是換掉鮑爾

▲▼美國總統川普7日宣布，將提名經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席米蘭（Stephen Miran）出任聯準會理事。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普將提名經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出任聯準會理事。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普7日宣布，將提名經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席米蘭（Stephen Miran）出任聯準會理事。米蘭曾是著名的「聯準會改革派」，儘管他的任期只剩下短短幾個月，但此舉被外界解讀為，川普意圖在內部安插自己人，為接下來更換聯準會主席鮑爾鋪路。

根據《路透社》報導，現任聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）辭職返回喬治城大學（Georgetown University）擔任終身教授，遺留下的空缺任期將在2026年1月31日屆滿，而這也給了川普安插親信的機會。

白宮方面表示，在為這個職位物色永久人選的同時，將由米蘭先暫代理事職務。值得注意的是，聯準會理事的完整任期長達14年，而下一個空缺將在明年2月1日開放。

事實上，川普一直對聯準會的貨幣政策感到不滿，多次向包括鮑爾（Jerome Powell）在內的聯準會決策官員施壓，要求降息，但始終未獲理會。分析師德瑞克（Derek Tang）指出，提名米蘭（Miran）擔任過渡性理事，可謂是川普的「雙贏」策略，不但能立即影響聯準會的決策方向，同時也為日後更換聯準會主席保留了彈性和籌碼。

值得關注的是，米蘭去年的研究報告中，就曾公開呼籲對聯準會進行大刀闊斧的改革，包括增加總統對理事會的控制權、縮短理事任期，以及終結行政部門與聯準會之間的「旋轉門」現象，甚至建議將12家聯準會地區銀行收歸國有。

儘管這些改革都需要國會的行動，但此舉顯然是川普向聯準會發出強烈的政治訊號。

參議院民主黨人磨刀霍霍　米蘭任命案恐面臨嚴格審查

不過，米蘭的提名案仍需通過參議院的嚴格審核。民主黨人近年來不斷放慢對川普任命案的批准進度。參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）主席史考特（Tim Scott）表示，期待能儘快審議米蘭的提名案，並希望他能為提高聯準會的透明度提出具體計畫。

而該委員會的資深民主黨議員華倫（Elizabeth Warren）則毫不客氣地放話，將在聽證會上向米蘭提出「嚴峻的問題」，想知道他究竟是會為美國人民服務，還是只聽從川普的指示。

由於參議院預計要到9月2日才會重新開議，米蘭的任期只有短短幾個月，而聯準會在此期間只剩下四次政策會議，其中一次就在9月16日到17日。

08/06 全台詐欺最新數據

川普提名「聯準會改革派」出任理事　美媒爆：下步恐是換掉鮑爾

