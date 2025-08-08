川普再簽命令！　美退休金帳戶可投資「私募股權、加密貨幣」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再拋出金融改革震撼彈，於週四簽署行政命令，指示勞工部重新檢視退休金帳戶401(k)的投資規定，未來可望開放包括私人股權、不動產、加密貨幣等「替代資產」納入投資組合，為企業與儲戶帶來更多元的投資選擇。

川普簽署的這份命令，要求勞工部在6個月內，重新評估《1974年員工退休收入保障法》（ERISA）下，對替代資產投資的指導方針，並釐清當企業提供含替代資產的配置型基金時，所涉及的受託責任。

此外，川普也要求勞工部長德雷梅爾（Lori Chavez-DeRemer）與財政部、證券交易委員會（SEC）及其他聯邦機關合作，評估是否有必要修改相關法規。

此舉是川普政府迄今為止，針對確定提撥型退休帳戶（defined-contribution accounts）開放私人資產最重大的政策轉向。由於長期以來法律與流動性風險顧慮，大多數401(k)帳戶僅限投資股票與債券。川普此舉形同解鎖12.5兆美元退休資金池的「新藍海」，也讓投資業界嗅到商機。

事實上，早在川普第一任期，勞工部曾發出指引，允許退休計劃管理者納入私人股權，但在拜登政府時期遭撤回。如今川普再度出手，被認為是幫替代資產業者鋪路，也可能讓退休金投資組合更多元。

不過，儘管替代資產可能帶來更高報酬，也伴隨較高風險與費用，投資者與退休計劃管理者未來恐須更加審慎，以免因績效不佳或費用爭議引發訴訟。

這項政策也呼應川普近期在加密貨幣領域的佈局。他6月在白宮舉辦「加密貨幣週」，簽署首部穩定幣聯邦法案，並任命Craft Ventures合夥人薩克斯（David Sacks）為白宮首位AI與加密貨幣事務主管。

川普3月更宣布將建立「戰略比特幣儲備」，並推動成立其他數位資產庫存。他的政府也表明將支持友善加密貨幣的監管者，並暫停或撤銷對Coinbase、Robinhood、Uniswap Labs與OpenSea等平台的訴訟或調查。

根據《彭博億萬富翁指數》，川普與其家族推出的多項加密項目，近期已為他的財富增加至少6.2億美元，可見其對加密經濟的強烈關注。